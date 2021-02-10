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В Минске повторят лекцию об эротических сюжетах в искусстве. В прошлый раз был ажиотаж

10.02.2021 21:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске снова пройдет лекция Екатерины Вересовой из Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина «Эгон Шиле. Знакомимся ближе», на которой искусствовед расскажет, как отличить искусство от порнографии. В прошлый раз лекция прошла с небывалым ажиотажем и по просьбам желающих ее решили повторить 18 февраля в 18.30 в Национальном центре современных искусств на Независимости, 47. Важно: возрастной ценз — 18+.


24 января лекция «Эгон Шиле. Знакомимся ближе», которую прочитала искусствовед Екатерина Вересова (Санкт-Петербургская академия художеств им. И.Е.Репина) прошла с большим ажиотажем. Учитывая огромную заинтересованность, ее организаторы решили провести дополнительную лекцию.

Описывают мероприятие так: знаменитый австрийский художник Эгон Шиле прожил не очень долгую, но очень насыщенную жизнь. Экспрессивная графика Шиле мало кого оставляет равнодушным. Лекция будет посвящена жизни и творчеству господина Шиле. В ее ходе искусствовед Екатерина Вересова попробует разобраться и ответить на некоторые вопросы:

  • Как отличить искусство от порнографии?
  • Почему гениальный австрийский художник так популярен и при этом так мало изучен в отечественном искусствознании?
  • Откровенные сюжеты: психофизическое самовыражение или отражение кризиса эпохи?

Также на лекции будут разбирать творческий метод художника на примере работ, представленных на выставке «Линия любви». К слову, на экспозиции можно увидеть цветные литографии еще Пабло Пикассо и Анри Матисса. Выставка работает до 8 марта.

Чтобы попасть на лекцию, нужно записаться через гугл-форму или по телефону +3754454030.

Когда: 18 февраля в 18.30
Где: пр-т Независимости, 47 (ст.м. «Площадь Якуба Коласа»).
Сколько: взрослые — 12 рублей, студенты дневного — 10 рублей, пенсионеры, учащиеся ПТУ, ССУЗов, многодетные семьи, III группы — 8 рублей

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Теги: Минск
 
 
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В Минске снова пройдет лекция Екатерины Вересовой из Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина «Эгон Шиле. Знакомимся ближе», на которой искусствовед...
 
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