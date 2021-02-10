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В Минске повторят лекцию об эротических сюжетах в искусстве. В прошлый раз был ажиотаж
Источник материала: Tut.by
В Минске снова пройдет лекция Екатерины Вересовой из Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина
24 января лекция «Эгон Шиле. Знакомимся ближе», которую прочитала искусствовед Екатерина Вересова (Санкт-Петербургская академия художеств им. И.Е.Репина) прошла с большим ажиотажем. Учитывая огромную заинтересованность, ее организаторы решили провести дополнительную лекцию.
Описывают мероприятие так: знаменитый австрийский художник Эгон Шиле прожил не очень долгую, но очень насыщенную жизнь. Экспрессивная графика Шиле мало кого оставляет равнодушным. Лекция будет посвящена жизни и творчеству господина Шиле. В ее ходе искусствовед Екатерина Вересова попробует разобраться и ответить на некоторые вопросы:
Также на лекции будут разбирать творческий метод художника на примере работ, представленных
Чтобы попасть на лекцию, нужно записаться через
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В Минске снова пройдет лекция Екатерины Вересовой из Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина «Эгон Шиле. Знакомимся ближе», на которой искусствовед...
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