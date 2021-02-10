Озвучены результаты провластного «социсследования». Проводивших независимый опрос отправили на сутки

Источник материала: Салiдарнасць

Уже озвучены результаты «масштабного социсследования», которое анонсировал Александр Лукашенко в связи с приближением «Всебелорусского народного собрания».





Результаты предсказуемы.

Социсследование, которое проводилось по заказу БЕЛТА аналитическим центром Ecoom с фондом «Украинская политика», показало, что у Лукашенко уровень доверия – 66,5%, сообщает Sputnik .

Об объективности провластного исследования говорит другая новость среды. Журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана, которых на днях задержали при проведении опроса в центре Минска, суд отправил на 10 и 15 суток соответственно.

Ад «ядра пратэсту» да «бастыёна Лукашэнкі»: вынікі апытаньня Chatham House