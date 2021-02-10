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Озвучены результаты провластного «социсследования». Проводивших независимый опрос отправили на сутки

10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Уже озвучены результаты «масштабного социсследования», которое анонсировал Александр Лукашенко в связи с приближением «Всебелорусского народного собрания».

Озвучены результаты провластного «социсследования». Проводивших независимый опрос отправили на сутки

Результаты предсказуемы.

Социсследование, которое проводилось по заказу БЕЛТА аналитическим центром Ecoom с фондом «Украинская политика», показало, что у Лукашенко уровень доверия – 66,5%, сообщает Sputnik.

Об объективности провластного исследования говорит другая новость среды. Журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана, которых на днях задержали при проведении опроса в центре Минска, суд отправил на 10 и 15 суток соответственно.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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