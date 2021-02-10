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Озвучены результаты провластного «социсследования». Проводивших независимый опрос отправили на сутки
10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Уже озвучены результаты «масштабного социсследования», которое анонсировал Александр Лукашенко в связи с приближением «Всебелорусского народного собрания».
Результаты предсказуемы.
Социсследование, которое проводилось по заказу БЕЛТА аналитическим центром Ecoom с фондом «Украинская политика», показало, что у Лукашенко уровень доверия – 66,5%, сообщает
Об объективности провластного исследования говорит другая новость среды. Журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана, которых на днях задержали при проведении опроса в центре Минска, суд отправил на 10 и 15 суток соответственно.
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Озвучены результаты провластного «социсследования». Проводивших независимый опрос отправили на сутки
Результаты провластного исследования предсказуемы.
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