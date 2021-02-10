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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юлия Навальная улетела из России 17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту.

Супруга Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юлия улетела из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.Как уточнил собеседник агентства, Навальная улетела из московского аэропорта Домодедово во Франкфурт-на-Майне.17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он находился на лечении. Местные специалисты заявили, что пациента отравили веществом из группы «Новичок», однако российские медики не обнаружили его следов..2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Он проведет в заключении два года и восемь месяцев — суд зачел год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».10 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова. Он был объявлен в международный розыск. Волкова возьмут под стражу с момента его возвращения в Россию либо экстрадиции.