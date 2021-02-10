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Юлия Навальная улетела из России

10.02.2021 21:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Юлия Навальная улетела из России
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Супруга Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юлия улетела из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как уточнил собеседник агентства, Навальная улетела из московского аэропорта Домодедово во Франкфурт-на-Майне.

17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он находился на лечении. Местные специалисты заявили, что пациента отравили веществом из группы «Новичок», однако российские медики не обнаружили его следов..

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам колонии общего режима. Он проведет в заключении два года и восемь месяцев — суд зачел год, проведенный под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

10 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова. Он был объявлен в международный розыск. Волкова возьмут под стражу с момента его возвращения в Россию либо экстрадиции.
 
 
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17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту.
 
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