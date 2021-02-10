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Вице-спикер Госдумы РФ сравнил протестующих с коллаборационистами во время войны

10.02.2021 21:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вице-спикер Госдумы РФ сравнил протестующих с коллаборационистами во время войны
Петр Толстой. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сравнил участников протестов с коллаборационистами во время блокады Ленинграда, «когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации». Об этом он заявил в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

По мнению Толстого, призывы светить фонариками в темноте — «это не милая акция про любовь, не просто попытка мобилизации молодежи, это такая цветная технология Шарпа». Парламентарий подчеркнул, что все сценарии невоенного свержения власти давно описаны. «Один из них сегодня пытаются реализовать в России», — сказал он.

Толстой призвал «не лебезить перед диванно-фейсбучным меньшинством». «Хватит защищаться! Надо идти вперед! Мы уже дважды подпускали захватчиков поближе к себе. Один раз гнали до Парижа, второй до Берлина. Сила в правде. Победа будет за нами», — заключил он.

Ранее соратники Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) предложили жителям «больших российских городов» выйти 14 февраля во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Фото с акции предлагается поделиться в социальных сетях.

В Кремле новую акцию сравнили с игрой в «кошки-мышки». «В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
 
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«Когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации»
 
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