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«Особенно внимательными следует быть ИП». Как изменится Налоговый кодекс в 2021 г.

10.02.2021 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Особо внимательными в связи с изменениями в Налоговом кодексе следует быть индивидуальным предпринимателям и арендодателям. Таким мнением поделился юрист Александр Костюкевич в интервью телеканалу «СТВ», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





По словам специалиста, у индивидуальных предпринимателей в связи с новшествами в законодательстве на ближайшие 2 года может увеличиться ставка единого налога.

Помимо этого, в новом Налоговом кодексе была пересмотрена система получения дохода. Так, если прежде индивидуальный предприниматель получал доход от организации, где он или его родственник являются собственниками или учредителями, то должен был применять общую систему уплаты подоходного налога. Сегодня же эта норма была расширена. В данном случае необходимо применять ставку налога по упрощенной системе налогообложения в размере 16 %, это значительно увеличивает налоговую нагрузку.

Арендодателям же стоит обратить внимание на то, что согласно обновленному кодексу выросла ставка фиксированного подоходного налога при сдаче жилья по договорам найма. Так, если ранее в Минске было пять зон, и ставка налога в фиксированной сумме была от 18,5 рубля до 32,5 рубля в зависимости от зоны, то в настоящее время в столице установлена единая ставка 34,3 рубля. Все это нужно учитывать при формировании цен при сдаче в аренду.

Также значительно увеличился налог на добавленную стоимость. В результате с 1 февраля изменились цены на некоторые медицинские, детские и продовольственные товары.

— Если ставка была 0 %, то стала 10 %, если ставка была 10 %, то станет 20 %. Цена на эти товары изменится в большую сторону, — пояснил юрист.

Кроме того, местным органам власти разрешили ввести сбор за выезд за границу на машине. Как пояснил специалист, налог будет взиматься за транспортное средство до 5 т, которое принадлежит физическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Независимо, сколько человек будет находиться в транспортном средстве, если это один автомобиль, то один сбор.
 
Теги: Минск
 
 
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Особо внимательными в связи с изменениями в Налоговом кодексе следует быть индивидуальным предпринимателям и арендодателям. Таким мнением поделился юрист...
 
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