ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гимн России на чемпионате мира по конькобежному спорту заменят на музыку Чайковского

10.02.2021 21:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

При награждении российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку вместо национального гимна будет звучать фрагмент из "Первого концерта" Чайковского. Об этом сообщила российскому агентству "РИА Новости" исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

По ее словам, Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что в РФ могут выбрать музыкальную тему сами на согласование. Союз конькобежцев России после обсуждения и консультаций со сборной выбрал музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Чайковского, и ISU его согласовал.

По словам Барышевой, заменяющая национальный гимн мелодия должна быть узнаваемой во всем мире и при этом "отсылать к богатейшему культурному наследию страны".

Чемпионат мира по конькобежному спорту стартует в нидерландском Херенвене 11 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн.

В декабре 2019 года Всемирная антидопинговая ассоциация отстранила Россию от международных соревнований сроком на четыре года, однако вскоре этот срок сократили на год – до 16 декабря 2022 года. Российским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн.

Причиной дисквалификации РФ стало то, что в переданных данных Московской лаборатории ВАДА обнаружила манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов. Россию подозревали, в частности, в подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При награждении российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку вместо национального гимна будет звучать фрагмент из "Первого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Регионы Беларуси выходят на вечерние протесты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by