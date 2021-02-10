Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Шаг Тихановской в политическую пропасть

До представления документа-программы команды Тихановской ее репутация, на мой взгляд, была идеальной. Она была моральным победителем в схватке с белорусским диктатором и его кремлевским телохранителем.

Но вот случилось неизбежное. Тихановская подписалась под стратегическим программным документом . Представила его и перешла в статус банального политического лидера, главной функцией которого является необходимость конкурировать и, соответственно, быть политической мишенью (что стало реальностью после предложения Тихановской обсуждать программу).

Политические хищники-вампиры в окружении Тихановской добились своего. Они дали ей разукрашенную политическую игрушку, сказали ей, что это серьезная программа, выставили ее на политический пьедестал, а сами спрятались за занавес, чтобы подглядывать в дырочку за уничтожением почти божественной фигуры.

Если это не так, почему же программу не представил руководитель команды по ее разработке? Ведь советскую космическую программу представлял Королев, а не генсек КПСС. И проект Конституции команды Тихановской также персонифицирован, но не ею.

А теперь получай, Светлана, по полной программе. Точнее, по самой начальной ее части, по слову Победа. Причем, учтите, заподозрить меня в предвзятости к Тихановской нет ни одного основания, и вот эта моя статья тому доказательство.

В самом начале своей программы под названием «Стратегия победы белорусов» Тихановская начинает с вопроса:

«Если мы всё делаем правильно, почему мы еще не отстояли свою победу?»

Если бы мы вели беседу, я бы уточнил одно слово: а про какую победу вы пишете? Моральная ваша победа неоспорима. Ни гений демагогии, ни его пропаганда ничего не смогли с ней поделать. Ни их телевизор, ни газеты, ни пропагандисты — все они оказались бессильны перед вашей моральной победой.

Победа же во властных структурах пока далека. И вы имели шансы одержать властно-номенклатурную победу. Но она бы обернулась катастрофой для белорусов. Вас бы прокляли за эту «победу»-трагедию. И вот почему.

Еще до выборов президента Беларуси войска РФ, которые имели опыт захвата Крыма, опыт разгрома частей армии Украины на Донбассе (в Дебальцево), были готовы вторгнуться в нашу республику. Об этом косвенную информацию получил генерал Равков. «Кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев после встречи в ЦИК с госсекретарем Совбеза Андреем Равковым сообщил журналистам , что, по словам генерала, под Невелем и Псковом формируются новые группы боевиков».

Что ждало бы белорусов в случае победы во властных коридорах сторонников демократии, ваших сторонников? Нечто подобное на войну в Чечне. Почитайте внимательно официальное сообщение о встрече Лукашенко и Путина в Сочи 14 сентбря:

«Не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то: у нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. В обычные дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу и воскресенье. Часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись.

Но главное, я это постоянно говорю, — не переходить черту. Есть красная линия (вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне, вам пришлось эти линии чертить по Чечне прежде всего, когда вы стали еще совсем молодым президентом). Не дай бог, конечно, это в Беларуси. Но, тем не менее, есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить. Пока эти красные линии никто не нарушал».

Захвати в то время ваши сторонники властные кабинеты, одержи властно-номенклатурную победу, Беларусь залили бы кровью войска РФ, как когда-то в Чечне.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — сказал Путин.

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — добавил он.

Но Бог миловал. Победу одержал менталитет белорусов, которые снимали обувь, перед тем, как встать на скамейку. Каждодневные победы одерживали радостные, счастливые улыбки белорусов.

В итоге Путин решил не вводить в Беларусь войска, которые стояли на границе под Смоленском. Решил отправить их в места дислокации.

Напомню вам, госпожа Тихановская, что в те критические для Победы дни Координационный совет заявил о недопустимости формирования на территории России или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: «Это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества».

А теперь скажите, если бы в те дни ваши представители оказались в кабинетах власти на всех уровнях, и если бы войска РФ устроили кровавые побоища в исполкомах, правительстве, администрации президента и его властном дворце, посадили бы там своих чиновников, как посадили дикторов на белорусском телевидении, как бы вы оценили эту «победу»?

И после десятков тысяч арестованных, искалеченных ваших сторонников, убитых граждан и брошенных в застенки детей, когда после демонстрации изуверства страны ЕС повычеркивали из санкционных списков «кошельки» диктатора, скажите, как бы тогда отреагировали ваши партнеры из стран ЕС на кровопролитие в Беларуси?

Согласитесь, дальше высказываний «возмущения», «сожаления» и призывов «прекратить насилие и кровопролитие», «сесть за стол переговоров» дело бы не пошло. И в Роттердаме на бирже по-прежнему продавались бы нефтепродукты из Беларуси и везли бы через прибалтийские порты калийные удобрения.

Кстати. после заявления вашего Координационного совета кремлевские мудрецы сделали вывод. В конце 2020 года они заключили уникальный договор :

Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации

Прочитайте пару строк из этого соглашения:

Статья 4 Запросы об оказании содействия

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия (далее — запрос) или по инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес для другой Стороны.

Вы представляете, что они записали? О чем договорились? Сейчас, если вы одержите Победу, в Кремле решат, что их содействие представляет интерес для руководства РБ и ее народа. И спокойно, не мучаясь юридической совестью, направят свои войска в Беларусь заливать кровью вашу победу, о которой вы печетесь в самом начале своей программы.

Что-то я нигде не читал о реакции вашей команды на этот договор. А уж в вашей программе стратегии Победы об этом уникальном пункте точно ничего нет.

Для начала анализа вашего полета над политической пропастью хватит. Дай вам Бог не рухнуть в нее. Ведь вы уже морально-политическое достояние республики.