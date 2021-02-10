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Кузнецов: «Независимые социологи подыгрывают Лукашенко, рисуя ему процент, которого нет?»

10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильный новостей» – о результатах провластного «социсследования».

– Что это за «социология» – совершенно понятно, – пишет Кузнецов. – Независимый опрос от  Chatham house  показал Лукашенко рейтинг в 27%, что, наверное, ближе к правде.

Интересно, тем не менее, насколько даже эта цифра вступает в противоречие с той реальностью, свидетельства которой мы видим буквально каждый день.

На ВНС власти собирались пригнать 2700 человек, а получилось только 2300. 400 человек по всей стране не добрать – мелочь, но в сегодняшних условиях, на самом деле, мощный  PR-фейл.

За запрет БЧБ петицию подали аж 100 человек, а вот против – уже 100 тысяч.

Власти объявили,  что против санкций собрали миллион подписей. Ну, на фоне того, что трудящихся в стране 4,5 млн, казалось бы, приличный результат – почти что каждый четвёртый, то есть почти столько же, сколько независимый рейтинг Лукашенко. Но есть вопрос. Подписи те если кто и считал, то по той же схеме, что и голоса 9 августа, хотя и это вряд ли. Проверять на подлинность тоже никто не будет, как не будут делать ни того, ни того в Европе.

И не надо быть семи пядей, чтобы понимать, что в СМИ дали цифру в разы больше, чем в реальности.

Таких примеров в последние месяцы мы видели десятки. И тут появляется сомнение. 27% рейтинга – это ведь масса людей, это больше, чем каждый четвёртый.

Так где они все?

Да, мы в курсе, что поклонники режима – народ пассивный и отнюдь не пассионарный, их и спецавтобусом не всегда на митинг привезёшь. Но мы так же хорошо знаем, что в случае нужды огромный государственный аппарат никогда не жалел ресурсов на их мобилизацию,  а уж сейчас – и подавно.

Но не получается. И возникает слмнение: это независимые социологи подыгрывают Лукашенко, рисуя ему %, которого нет? Верится слабо.

А, может, дело просто в том, что в штатском,  не силовом, но в штатском вертикальном исполнительном аппарате такой раздрай и демотивированность, что они просто перестали быть способны выполнять поставленные перед ним задачи? И даже с опорой на все государственные ресурсы в реальной жизни не могут обществу ничего убедительного продемонстрировать?

Не только в последнее время, но и, начиная с августа, многие говорят и пишут, как дела становятся все хуже. И они действительно становятся хуже.

Но и неоднократно говорилось о том, что мы не видим, как у них там, внутри, с другой стороны. Приведённые примеры, конечно, не столь убедительный фактор, как цифры соцопросов, хотя и объективные цифры отнюдь не за власть. Но это факты, которые были зафиксированы, попали в СМИ, приняты и обсуждаемы в обществе, то есть тоже довольно говорящие индикаторы.

При условии, когда одна из сторон в собственном сознании проиграла раньше, чем это случилось по факту, любое противостояние превращается в игру в поддавки.

 
Теги: Новости
 
 
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Основатель «Сильный новостей» – о результатах провластного «социсследования».
 
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