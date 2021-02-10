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Посла России в Мексике допросили по делу о контрабанде кокаина в Москву

10.02.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Посла России в Мексике допросили по делу о контрабанде кокаина в Москву

  • 10.02.2021, 21:19
  • 1,658
Посла России в Мексике допросили по делу о контрабанде кокаина в Москву
Виктор Коронелли
Фото: Антон Великжанин / РИА Новости

Дипломат ранее был чрезвычайным и полномочным послом России в Аргентине.

В Дорогомиловском суде Москвы допросили посла России в Мексике Виктора Коронелли по делу о контрабанде кокаина. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц.

Дипломат, выступивший в качестве свидетеля, ранее был чрезвычайным и полномочным послом России в Аргентине. Он дал показания по существу дела в отсутствие присяжных «вопреки закону и здравому смыслу», отметил защитник. Он считает, что было нарушено право подсудимых на защиту. 26 февраля Коронелли продолжит давать показания в суде.

За контрабанду 382 килограммов кокаина из Аргентины в Москву судят четырех человек, уточняет «Коммерсантъ». По версии следствия, наркотик в этой стране приобрел в 2016 году бизнесмен Андрей Ковальчук. Кокаин был упакован в чемоданы, которые спрятали в подсобке школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Работавший в то время завхозом в посольстве Али Абянов обернул чемоданы специальной бумагой, а сверху заклеил ее сургучными печатями, как это делают с дипломатической почтой. У Абянова закончился контракт, и он вернулся в Москву, а его сменщик обнаружил подозрительный груз. Служба безопасности посольства вскрыла чемоданы и обнаружила кокаин. Аргентинская полиция изъяла наркотик и уничтожила его. Вместо него в чемоданы уложили пакеты с мукой, опечатали и отправили в Москву.

12 декабря 2017 года в российской столице при попытке получить посылки из Буэнос-Айреса были задержаны Абянов и бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Ковальчука задержали в Германии и экстрадировали в Россию.

Никто из фигурантов вину не признает. Они утверждают, что занимались законным бизнесом: в чемоданах изначально находились кофе, сигары и полудрагоценные камни. Им неизвестно, как вместо товаров там оказался кокаин.

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Дипломат ранее был чрезвычайным и полномочным послом России в Аргентине.
 
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