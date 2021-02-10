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«Мы гуляем там и тут, а тебя в Гааге ждут!»
Источник материала: Хартия'97
«Мы гуляем там и тут, а тебя в Гааге ждут!»
Полигон-Колодищи передал привет нелегитимному.
В Беларуси продолжаются акции протеста.
Полигон-Колодищи передал привет нелегитимному: «Мы гуляем там и тут, а тебя в Гааге ждут!»
Видео опубликовал телеграм-канал
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Полигон-Колодищи передал привет нелегитимному.
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