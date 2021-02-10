Белорусская калийная компания достигла соглашения об установлении цены китайского контракта

Белорусская калийная компания 10 февраля достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере 247 долларов за тонну.





Как сообщила пресс-служба БКК, цена установлена на 2021 год со сроком поставки до 31 декабря. «Указанное соглашение — это следующий закономерный шаг в укреплении стабильности мирового рынка калия и позитивный сигнал для дальнейшего роста цен в других регионах. Подписание нового китайского контракта вслед за заключенным индийским создает прочный фундамент для устойчивого спроса на калий и стимул для положительной ценовой динамики», — отметили в БКК.

БКК выражает благодарность консорциуму китайских покупателей «за проведенную плодотворную работу, позволившую принять решение, отвечающее реальному положению дел на рынке и стимулирующее его дальнейшее гармоничное развитие».

Об объеме поставок не сообщается.

В 2020 году цена контракта составляла 220 долларов.

Как сообщалось, в конце января 2021 года Белорусская калийная компания подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию в объеме 800 тыс. тонн по 247 долларов за тонну.

По последним данным статистики, Беларусь в январе—ноябре 2020 года экспортировала 6 млн 448 тыс. тонн калийных удобрений, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе в страны СНГ — 167,1 тыс. тонн (-8,8%), вне СНГ — 6 млн 280,9 тыс. тонн (+11,2%). Средняя цена составила 340 долларов за тонну (-24%), в том числе в страны СНГ — 424 доллара (-7,2%), вне СНГ — 337 долларов (-24,5%).

ОАО «Белорусская калийная компания» основано в 2013 году, является единственным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». Китай — крупнейший потребитель калия в мире.