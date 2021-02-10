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Сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды Казахстана
Источник материала: Навiны
Национальная сборная Беларуси по хоккею в рамках турнира PariMatch Qazaqstan Hockey Open-2021 встретилась с командой Казахстана на выезде.
Подопечные Михаила Захарова с Дэнни Тэйлором в воротах уступили со счетом 2:5.
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Национальная сборная Беларуси по хоккею в рамках турнира PariMatch Qazaqstan Hockey Open-2021 встретилась с командой Казахстана на выезде.
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