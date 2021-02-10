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За пять дней на платформе «Сход» проголосовало 28 тысяч человек

10.02.2021 22:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более 28 тысяч человек проголосовало за пять дней на цифровой платформе «Сход». С вечера 5 февраля здесь проходят выборы делегатов, которые смогут представлять народ в национальном диалоге с властями. Голосование продлится до 13 февраля.

За пять дней на платформе «Сход» проголосовало 28 тысяч человек

Проголосовать за кандидата можно с помощью чат-ботов в Telegram или Viber. Ссылки на них размещены на сайте платформы. Участвовать в голосовании могут только избиратели с белорусскими телефонными номерами.

Как сообщил БелаПАН один из создателей платформы, пик активности избирателей наблюдался в прошедшие выходные, сейчас «чуть-чуть медленнее идут голоса». Наиболее активно голосуют пользователи из Минска и Гродно, а также Жлобина (Гомельская область), Могилева, Витебска.

По мнению представителя платформы, активность избирателей обуславливает не столько место жительства, сколько деятельность самих кандидатов, их агитация и призывы голосовать. Кандидаты зарегистрированы на 156 из 328 созданных участков, примерно на 30 из них есть конкуренция.

Нескольким кандидатам отказали в регистрации из-за провокационных видеообращений, за которые власти могли бы привлечь их к ответственности или заблокировать платформу.

«У нас работали юристы, которые проверяли каждую анкету и каждое видеообращение. Среди 200 делегатов мы в 70—80 случаях делали правки в монтаже видео и в анкетах, согласовывали их с делегатами», — отметил представитель разработчиков. Он подчеркнул, что большинство делегатов были согласны с правками, но несколько человек отказались их вносить — это люди, которые живут за пределами Беларуси.

Говоря о самих кандидатах, представитель платформы отметил, что 84% из них находятся в стране. Большинство работают в сферах IT, маркетинга и продаж, промышленности и производства, науки и образования.

Результаты голосования будут объявлены 14 февраля. Дальнейшая работа делегатов будет проходить в режиме онлайн, помогать им будет команда модераторов от разработчиков платформы.

20 февраля состоится первое онлайн-заседание. Делегаты смогут заранее предложить вопросы для обсуждения, а в конце заседания проголосуют за наиболее важные, на их взгляд, темы. Модераторы составят топ-15 вопросов, и в ближайшие пять недель разные команды делегатов будут прорабатывать три темы каждую неделю, а по субботам проводить итоговые стримы, отметил представитель «Схода».

«Всё будет происходить публично, чтобы люди могли видеть работу своих делегатов и участвовать в обсуждении», — подчеркнул он.

По словам разработчика, будут ли делегаты инициировать диалог с властями, зависит только от них. «У нас нет эксклюзивного канала. Мы не будем говорить, что это нужно обязательно делать или обязательно не делать. Мы оставляем это на усмотрение самих делегатов», — сказал собеседник.

«Наше мнение в команде: фокус платформы в первую очередь лежит не на том, чтобы установить диалог с властями, идти и пытаться им что-то объяснить, а на том, чтобы установить диалог в самом обществе и попробовать начать склеивать зияющую пропасть, которая устанавливается между людьми, — заявил представитель «Схода». — Ни одна власть не сможет сделать так, чтобы страна развивалась, если в обществе будет раскол, а сегодня он существует и расширяется».

«Сход» разработала группа отечественных программистов, представителей бизнеса и креативной индустрии на волонтерских началах. Они сохраняют анонимность. Создатели заявляют, что платформа «полностью независима от любых политических штабов» «с любыми политическими взглядами». По их словам, предпосылкой к созданию «Схода» стали призывы действующей власти выдвигать своих представителей для ведения национального диалога.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Более 28 тысяч человек проголосовало за пять дней на цифровой платформе «Сход». С вечера 5 февраля здесь проходят выборы делегатов, которые смогут представлять...
 
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