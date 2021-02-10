Сделала 100 пластических операций из-за насмешек одноклассников. Вы только посмотрите на неё!

Источник материала: ОНТ

Чжоу Чуна очень страдала от насмешек одноклассников, поэтому уговорила родителей на пластическую операцию, когда ей было 13 лет.

После одного улучшения она не смогла остановиться. Началась целая череда пластических операций.



Чжоу Чуна до операций

Девочка сделала больше 100 пластических операций: блефаропластика, ринопластика, ботокс, липосакция, филлеры, увеличение груди, и все это не по одному разу.



Чжоу Чуна после операций

Сейчас 16-летняя Чжоу Чуна больше похожа на куклу, чем на человека, но останавливаться девушка не намерена. Она хочет продолжать улучшать свою внешность.

















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