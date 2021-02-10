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«Меня попросил дед!» Мальчик женился на 61-летней женщине по просьбе умершего

10.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Меня попросил дед!» Мальчик женился на 61-летней женщине по просьбе умершего

8-летний Санеле был назван в честь своего деда, у которого в течение всей его жизни не было возможности сыграть свадьбу. По словам мальчика, после смерти дед начал приходить к нему во сне и просить жениться.

Дедушка даже выбрал себе невесту, ей оказалась 61-летняя Хелен. Семья мальчика согласилась на брак, опасаясь мести потустороннего мира. Была организована традиционная брачная церемония, но она не накладывала на жениха и невесту никаких юридических обязательств.  


После торжества Санеле и Хелена продолжили вести свою обычную жизнь, без участия в ней друг друга. Дедушка, вероятно, остался доволен и перестал беспокоить внука просьбами. 



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8-летний Санеле был назван в честь своего деда, у которого в течение всей его жизни не было возможности сыграть свадьбу. По словам мальчика, после смерти дед начал...
 
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