ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семейная пара из Бреста лишилась более 43 тысяч рублей после звонка мошенника по Viber

10.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Семейная пара из Бреста лишилась более 43 тысяч рублей после звонка мошенника по ViberБреста лишилась более 43 тысяч рублей после звонка мошенника по Viber" class="one-news__figure-img">

Неизвестный мошенник позвонил брестчанке через мессенджер и, представившись работником банка, завладел денежными средствами в размере более 43 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете. 

Звонок к 34-летней жительнице Бреста поступил  вечером 8 февраля через Viber. Неизвестный, представившись банковским служащим, рассказал женщине, что кто-то делает попытки списания денежных средств с ее счета. Чтобы якобы защитить свои сбережения, женщина должна была сообщить позвонившему личные сведения.

Не заподозрив злого умысла, брестчанка доверила конфиденциальные данные постороннему человеку. После этого с ее совместного с супругом банковского счета было списано свыше  43 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители в очередной раз напомнили не сообщать кому-либо конфиденциальную информацию. Даже в случае нештатной ситуации работники банков не будут звонить клиентам по телефону и требовать назвать личные данные. 

Фото pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный мошенник позвонил брестчанке через мессенджер и, представившись работником банка, завладел денежными средствами в размере более 43 тысяч рублей. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ва Ўкраіне забаранілі расейскія вакцыны ад COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by