Семейная пара из Бреста лишилась более 43 тысяч рублей после звонка мошенника по Viber

Источник материала: ОНТ

Бреста лишилась более 43 тысяч рублей после звонка мошенника по Viber" class="one-news__figure-img">

Неизвестный мошенник позвонил брестчанке через мессенджер и, представившись работником банка, завладел денежными средствами в размере более 43 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Звонок к 34-летней жительнице Бреста поступил вечером 8 февраля через Viber. Неизвестный, представившись банковским служащим, рассказал женщине, что кто-то делает попытки списания денежных средств с ее счета. Чтобы якобы защитить свои сбережения, женщина должна была сообщить позвонившему личные сведения.

Не заподозрив злого умысла, брестчанка доверила конфиденциальные данные постороннему человеку. После этого с ее совместного с супругом банковского счета было списано свыше 43 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители в очередной раз напомнили не сообщать кому-либо конфиденциальную информацию. Даже в случае нештатной ситуации работники банков не будут звонить клиентам по телефону и требовать назвать личные данные.

Фото pixabay

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