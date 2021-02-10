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Семейная пара из Бреста лишилась более 43 тысяч рублей после звонка мошенника по Viber
Источник материала: ОНТБреста лишилась более 43 тысяч рублей после звонка мошенника по Viber" class="one-news__figure-img">
Неизвестный мошенник позвонил брестчанке через мессенджер и, представившись работником банка, завладел денежными средствами в размере более 43 тысяч рублей. Об этом
Звонок к 34-летней жительнице Бреста поступил вечером 8 февраля через Viber. Неизвестный, представившись банковским служащим, рассказал женщине, что кто-то делает попытки списания денежных средств с ее счета. Чтобы якобы защитить свои сбережения, женщина должна была сообщить позвонившему личные сведения.
Не заподозрив злого умысла, брестчанка доверила конфиденциальные данные постороннему человеку. После этого с ее совместного с супругом банковского счета было списано свыше 43 тысяч рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители в очередной раз напомнили не сообщать кому-либо конфиденциальную информацию. Даже в случае нештатной ситуации работники банков не будут звонить клиентам по телефону и требовать назвать личные данные.
Фото pixabay
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Неизвестный мошенник позвонил брестчанке через мессенджер и, представившись работником банка, завладел денежными средствами в размере более 43 тысяч рублей. Об...
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