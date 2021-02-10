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Чемпионат мира по биатлону: разыгран первый комплект наград
Источник материала: ОНТ
В словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. Первый комплект наград был разыгран в смешанной эстафете.
Чемпионами мира стали норвежцы, серебро – у Австрии, бронза – на в активе шведов. Белорусская команда, в состав которой вошли Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова заняла 14-е место с двумя штрафными кругами. Всего стартовали 27 команд. Завтра у биатлонистов выходной. А в пятницу будут разыграны медали в спринтерской гонке у мужчин.
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В словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. Первый комплект наград был разыгран в смешанной эстафете. Чемпионами мира стали норвежцы, серебро – у...
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