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Чемпионат мира по биатлону: разыгран первый комплект наград

10.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат мира по биатлону: разыгран первый комплект наград

В словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. Первый комплект наград был разыгран в смешанной эстафете.

Чемпионами мира стали норвежцы, серебро – у Австрии, бронза – на в активе шведов. Белорусская команда, в состав которой вошли Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова заняла 14-е место с двумя штрафными кругами. Всего стартовали 27 команд. Завтра у биатлонистов выходной. А в пятницу будут разыграны медали в спринтерской гонке у мужчин.

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В словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. Первый комплект наград был разыгран в смешанной эстафете. Чемпионами мира стали норвежцы, серебро – у...
 
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