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Уникальную «литературную коллекцию» формируют в библиотеке Борисова: авторские открытки, посвящённые известным белорусским писателям

10.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уникальную «литературную коллекцию» формируют в библиотеке Борисова: авторские открытки, посвящённые известным белорусским писателям

Уникальную «литературную коллекцию» формируют в Колодеевской библиотеке в Борисове. Это авторские открытки, посвящённые белорусским писателям, книги которых давно разобрали на цитаты. Одним из героев проекта станет автор нашей главной песни «Мы, беларусы». Михась Климкович родился в деревне Селитренка рядом с уже культурной столицей страны.

Хотя знакомые всё лица, однако только здесь и нигде больше. «Сэрцу паэта… знаць бы адно, што жывое» – этот образ Богдановича, словно со строк Климковича. Песняр Борисовской земли «в очереди» на портрет. У каждой линии художника свой характер.

Андрей Мирзоян, художник Борисовской центральной библиотеки им. И.Х. Колодеева: «Кондрата Крапиву я пробовал графически сделать, но сложно очень, не получилось. Я решил в другом стиле. Не мог именно сущность поймать».

«Течёт Березина, задумчивая...» – цитата под взор «шестидесятника». Рисуется сегодня. Леонид Рашковский – борисовчанин, автор сборника стихов «Пусть не умирают звёзды». Хороший эпиграф задаёт тон всему проекту с пользой. Перечитываем классику.

Татьяна Бардиловская, методист Борисовской центральной библиотеки им. И.Х. Колодеева: «Гэта інтрыга, каб чытач зацікавіўся, спрабаваў сам адшукаць гэтую фразу з якого твора. “Калі хочаш хоць чаго-небудзь дабіцца… чытай!”, Іван Мележ».

Открытки под грифом «Культурная столица», которые нигде не продаются. Лайфхак для филателистов - будут выдавать тем, кто «возьмёт» билет в Колодеевскую библиотеку и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки. До открытия – неделя.

Не измерить её в килобайтах, не стереть случайно в соцсетях. Вроде не модная, но это больше, чем картинка. Находишь между строниц простую открытку и «Усё знікае, праходзіць, як дым…». Это фрагмент стихотворения Максима Богдановича адресованного другу, коллеге Сергею Полуяну. 1909 год.

«Ты не самотны, паэце наш любы…» – о Богдановиче, сыне уроженца Борисовского уезда, строки земляка Климковича. К портрету автора нашей главной песни «Мы, беларусы» не просто подобрать такие важные слова. И художник ищет «линию души». 

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Уникальную «литературную коллекцию» формируют в Колодеевской библиотеке в Борисове. Это авторские открытки, посвящённые белорусским писателям, книги которых...
 
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