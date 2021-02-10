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Уникальную «литературную коллекцию» формируют в библиотеке Борисова: авторские открытки, посвящённые известным белорусским писателям
Источник материала: ОНТ
Уникальную «литературную коллекцию» формируют в Колодеевской библиотеке в Борисове. Это авторские открытки, посвящённые белорусским писателям, книги которых давно разобрали на цитаты. Одним из героев проекта станет автор нашей главной песни «Мы, беларусы». Михась Климкович родился в деревне Селитренка рядом с уже культурной столицей страны.
Хотя знакомые всё лица, однако только здесь и нигде больше. «Сэрцу паэта… знаць бы адно, што жывое» – этот образ Богдановича, словно со строк Климковича. Песняр Борисовской земли «в очереди» на портрет. У каждой линии художника свой характер.
«Течёт Березина, задумчивая...» – цитата под взор «шестидесятника». Рисуется сегодня. Леонид Рашковский – борисовчанин, автор сборника стихов «Пусть не умирают звёзды». Хороший эпиграф задаёт тон всему проекту с пользой. Перечитываем классику.
Открытки под грифом «Культурная столица», которые нигде не продаются. Лайфхак для филателистов - будут выдавать тем, кто «возьмёт» билет в Колодеевскую библиотеку и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки. До открытия – неделя.
Не измерить её в килобайтах, не стереть случайно в соцсетях. Вроде не модная, но это больше, чем картинка. Находишь между строниц простую открытку и «Усё знікае, праходзіць, як дым…». Это фрагмент стихотворения Максима Богдановича адресованного другу, коллеге Сергею Полуяну. 1909 год.
«Ты не самотны, паэце наш любы…» – о Богдановиче, сыне уроженца Борисовского уезда, строки земляка Климковича. К портрету автора нашей главной песни «Мы, беларусы» не просто подобрать такие важные слова. И художник ищет «линию души».
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Уникальную «литературную коллекцию» формируют в библиотеке Борисова: авторские открытки, посвящённые известным белорусским писателям
Уникальную «литературную коллекцию» формируют в Колодеевской библиотеке в Борисове. Это авторские открытки, посвящённые белорусским писателям, книги которых...
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