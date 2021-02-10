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Рейсовый автобус в Минске сбил женщину

10.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске рейсовый автобус сбил женщину, она в больнице. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

Инцидент произошел в среду, около часу дня. Отъезжая от остановки, водитель транспорта невнимательно отнесся к маневру, отчего пострадал случайный пешеход.

В результате 53-летняя женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В Минске рейсовый автобус сбил женщину, она в больнице. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.  Инцидент произошел в среду, около часу дня. Отъезжая от...
 
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