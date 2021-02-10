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Рейсовый автобус в Минске сбил женщину
Источник материала: ОНТМинске сбил женщину" class="one-news__figure-img">
В Минске рейсовый автобус сбил женщину, она в больнице. Об этом
Инцидент произошел в среду, около часу дня. Отъезжая от остановки, водитель транспорта невнимательно отнесся к маневру, отчего пострадал случайный пешеход.
В результате 53-летняя женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске рейсовый автобус сбил женщину, она в больнице. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел в среду, около часу дня. Отъезжая от...
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