Рейсовый автобус в Минске сбил женщину

Источник материала: ОНТ

Минске сбил женщину" class="one-news__figure-img">

В Минске рейсовый автобус сбил женщину, она в больнице. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в среду, около часу дня. Отъезжая от остановки, водитель транспорта невнимательно отнесся к маневру, отчего пострадал случайный пешеход.

В результате 53-летняя женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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