Молоко А2: инновационный продукт создали на Лунинецком молочном заводе

Источник материала: ОНТ

«Правильное» молоко, которое придётся по вкусу каждому. Инновационный продукт, аналогов которому нет в нашей стране, создали на Лунинецком молочном заводе.

Молоко А2 - это совместная разработка учёных и технологов. По вкусу оно не отличается от обычного, главное преимущество – в полезном составе. Из двух вариантов белка, которые содержатся в коровьем молоке, производители использует только безопасный. Он хорошо усваивается, не вызывает воспалительных процессов, укрепляет иммунитет, подходит как детям, так и пожилым людям. Важный компонент – бета-казеин «второго» типа – получают от коров с отборными генами. Для этого в Лунинецком районе создали собственное поголовье, все бурёнки проходят специальные исследования, как и каждая партия отборного молока – прежде чем попасть на производство, проходит тщательный лабораторный контроль.

Сергей Карпец, директор Лунинецкого молочного завода: «Эта работа длилась у нас порядка года, все поголовье животных вместе с учеными было исследовано на ДНК-технологии, определен генотип каждого животного. И благодаря этому каждое животное, которое даёт молоко А2, получило сертификат, который имеется в нашем хозяйстве. И мы это молоко получаем для производства своих продуктов. Весь мир этим занимается – Австралия, Новая Зеландия, Россия, потому что это молоко полезное, надо заниматься этим».

Наталья Бобкович, главный технолог Лунинецкого молочного завода: «Отдельный процесс доения, отдельный процесс хранения молока, это молоко поступает к нам, и непосредственно у нас в сырьевой лаборатории есть анализы, которые будут проводить наши лаборанты, что это молоко не содержит примесей бета-казеина А1. И только после этого молоко будет даваться на переработку».

Лунинецкий молочный завод – предприятие с полувековой историей, более 70% своей продукции экспортирует за рубеж. Россия, Китай, Япония, Сирия, первые поставки отправились в Ливию и Бангладеш. Молоко А2 – пока только для белорусов. Покупатели смогут оценить новый продукт уже на следующей неделе, в магазинах он появится под торговой маркой «Асаблiвае». Но молоко – лишь первая «ласточка», на заводе уже во всю работают над созданием целой линейки таких продуктов: кефира, сметаны, сливок и йогуртов.

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