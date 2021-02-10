ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Молоко А2: инновационный продукт создали на Лунинецком молочном заводе

10.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Молоко А2: инновационный продукт создали на Лунинецком молочном заводе

«Правильное» молоко, которое придётся по вкусу каждому. Инновационный продукт, аналогов которому нет в нашей стране, создали на Лунинецком молочном заводе.

Молоко А2 - это совместная разработка учёных и технологов. По вкусу оно не отличается от обычного, главное преимущество – в полезном составе. Из двух вариантов белка, которые содержатся в коровьем молоке, производители использует только безопасный. Он хорошо усваивается, не вызывает воспалительных процессов, укрепляет иммунитет, подходит как детям, так и пожилым людям. Важный компонент – бета-казеин «второго» типа – получают от коров с отборными генами. Для этого в Лунинецком районе создали собственное поголовье, все бурёнки проходят специальные исследования, как и каждая партия отборного молока – прежде чем попасть на производство, проходит тщательный лабораторный контроль. 

Сергей Карпец, директор Лунинецкого молочного завода: «Эта работа длилась у нас порядка года, все поголовье животных вместе с учеными было исследовано на ДНК-технологии, определен генотип каждого животного. И благодаря этому каждое животное, которое даёт молоко А2, получило сертификат, который имеется в нашем хозяйстве. И мы это молоко получаем для производства своих продуктов. Весь мир этим занимается – Австралия, Новая Зеландия, Россия, потому что это молоко полезное, надо заниматься этим».

Наталья Бобкович, главный технолог Лунинецкого молочного завода: «Отдельный процесс доения, отдельный процесс хранения молока, это молоко поступает к нам, и непосредственно у нас в сырьевой лаборатории есть анализы, которые будут проводить наши лаборанты, что это молоко не содержит примесей бета-казеина А1. И только после этого молоко будет даваться на переработку».

Лунинецкий молочный завод – предприятие с полувековой историей, более 70% своей продукции экспортирует за рубеж. Россия, Китай, Япония, Сирия, первые поставки отправились в Ливию и Бангладеш. Молоко А2 – пока только для белорусов. Покупатели смогут оценить новый продукт уже на следующей неделе, в магазинах он появится под торговой маркой «Асаблiвае». Но молоко – лишь первая «ласточка», на заводе уже во всю работают над созданием целой линейки таких продуктов: кефира, сметаны, сливок и йогуртов.   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Правильное» молоко, которое придётся по вкусу каждому. Инновационный продукт, аналогов которому нет в нашей стране, создали на Лунинецком молочном заводе. Молоко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ва Ўкраіне забаранілі расейскія вакцыны ад COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by