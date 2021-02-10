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Молоко А2: инновационный продукт создали на Лунинецком молочном заводе
Источник материала: ОНТ
«Правильное» молоко, которое придётся по вкусу каждому. Инновационный продукт, аналогов которому нет в нашей стране, создали на Лунинецком молочном заводе.
Молоко А2 - это совместная разработка учёных и технологов. По вкусу оно не отличается от обычного, главное преимущество – в полезном составе. Из двух вариантов белка, которые содержатся в коровьем молоке, производители использует только безопасный. Он хорошо усваивается, не вызывает воспалительных процессов, укрепляет иммунитет, подходит как детям, так и пожилым людям. Важный компонент – бета-казеин «второго» типа – получают от коров с отборными генами. Для этого в Лунинецком районе создали собственное поголовье, все бурёнки проходят специальные исследования, как и каждая партия отборного молока – прежде чем попасть на производство, проходит тщательный лабораторный контроль.
Лунинецкий молочный завод – предприятие с полувековой историей, более 70% своей продукции экспортирует за рубеж. Россия, Китай, Япония, Сирия, первые поставки отправились в Ливию и Бангладеш. Молоко А2 – пока только для белорусов. Покупатели смогут оценить новый продукт уже на следующей неделе, в магазинах он появится под торговой маркой «Асаблiвае». Но молоко – лишь первая «ласточка», на заводе уже во всю работают над созданием целой линейки таких продуктов: кефира, сметаны, сливок и йогуртов.
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«Правильное» молоко, которое придётся по вкусу каждому. Инновационный продукт, аналогов которому нет в нашей стране, создали на Лунинецком молочном заводе. Молоко...
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