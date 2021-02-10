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Продажи квартир начались в новом доме в комплексе «Парк Челюскинцев»: самые выгодные цены – на старте
Источник материала: ОНТ
Начались продажи в «Доме номер три» (так лаконично он называется) в столичном комплексе «Парк Челюскинцев». И самые выгодные цены – как раз на старте.
Новая квартира в самом центре Минска. Алеся Винокурова осматривает квартиру в комплексе «Парк Челюскинцев». Здесь будут большие комнаты (уже всё распланировано), большие окна, вид на парк, а главное – большая терраса.
«Парк Челюскинцев» – только один такой в своём роде. Сами покупатели рассказывают о преимуществах переезда сюда.
Жить в центре большого европейского города, и одновременно на природе, – это реальность. И это доступно.
Каким будет комплекс, который сдадут полностью в этом году? Первое – комфортным для жизни. На территории детский сад, а всего в «Парке Челюскинцев» их два. Один – вот он на видео – встроен в дом №1. Недалеко несколько школ, гимназия, поликлиники, Первая городская больница, спортивно-оздоровительный комплекс, спорткомплекс «Олимпийский», центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.
В одной остановке метро находится торгово-развлекательный центр Dana Mall с кинотеатром, детским научно-познавательным центром и одним из самых больших фудкортов Беларуси.
И комплекс удачно вписан в городскую транспортную инфраструктуру. Рядом пересечение проспекта Независимости и улицы Макаёнка. Две станции метро, остановки общественного транспорта.
На первом этаже оборудован подземный паркинг, попасть в который можно не выходя из дома. По периметру – камеры видеонаблюдения, есть помещения для круглосуточной охраны.
Застройщик предлагает разнообразные решения и планировки квартир. От 38-ми «квадратов» до 78-ми. Высокие потолки, террасы. Квартиры продают в абсолютно готовых домах. «Парк Челюскинцев» – это не только комфорт, но и удачные инвестиции. Квартиры будут расти в цене и одинаково быстро окупятся при перепродаже или сдаче в аренду. Место и жилой комплекс, который определяет стиль жизни. Современный, европейский, удобный. Ещё есть время выбрать свою квартиру с видом на парк и начать жить по-другому.
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Продажи квартир начались в новом доме в комплексе «Парк Челюскинцев»: самые выгодные цены – на старте
Начались продажи в «Доме номер три» (так лаконично он называется) в столичном комплексе «Парк Челюскинцев». И самые выгодные цены – как раз на старте. Новая...
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