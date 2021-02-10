Почему цены на лекарства выросли? Профсоюзы проведут мониторинг аптечных сетей, чтобы исключить спекуляции

Источник материала: ОНТ

Федерация профсоюзов создаёт экспертную группу. Независимые специалисты проанализируют потребительский рынок, чтобы исключить любую возможность спекуляций со стороны поставщиков и торговых сетей. Какие еще предлагаются решения?

Очереди в столичных аптеках значительно меньше, чем в пик пандемии. Впрочем, спрос на лекарства от респираторных и вирусных заболеваний по-прежнему высок. Уже почти год эта группа препаратов - на особом контроле. В самой крупной аптечной сети отмечают – наиболее востребованные медпрепараты не высокой ценовой категории, и их стоимость осталась прежней.

Наталья Былинская, заведующая аптекой №13, г. Минск: «Розничные цены на лекарственные средства стоимостью до 20 руб. не изменились. А отмечен рост цен только на лекарства, розничная цена которых выше 20 руб. Выделен налог на добавленную стоимость, соответственно, отмечен небольшой, незначительный, но рост».

Однако профсоюзные специалисты провели свой «народный контроль» в разных городах. Сравнили стоимость полсотни препаратов в государственных и частных аптеках. Мониторинг показал: цены выросли везде и практически на все лекарства. Было ли это обосновано, изучит экспертная группа.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси: «Это не подмена регулятора, ни в коем случае. Эта группа будет заниматься анализом и будет вырабатывать предложения, которые направлены на то, чтобы минимизировать те последствия, которые могут быть из-за роста цен, если это объективно происходит, или предотвратить этот рост цен. Ну, если мы уже сталкиваемся по результатам мониторинга с фактом поднятия цены, должен быть анализ причин».

Главной из них называют введение с 1 января ставки НДС в 10% на лекарства и медизделия. Да, налог мог привести к росту цен. Но как объяснить, что подорожали в основном препараты, которые закупили раньше? Тем более и возможности для сдерживания цен есть.

Юрий Спижарный, начальник отдела цен РУП «Белфармация»: «Были первоначально уменьшены надбавки применяемые, потом включена ставка НДС, и розничные цены сохранились на том же уровне. Нашим предприятием надбавки применяются в размере значительно ниже, чем максимально возможны».

На следующей неделе представители профильных министерств и Федерации профсоюзов соберутся вместе, чтобы ещё раз обсудить ценообразование. Будет обсуждаться новый механизм поставок лекарственных средств. В любом случае, НДС на медпрепараты общемировая практика, и не всегда именно сбор влияет на конечную стоимость, заявляют в Министерстве по налогам и сборам.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам: «У нас до 2021 года были от НДС освобождены медпрепараты, производимые в Беларуси и ввозимые на её территорию. В Российской Федерации ставка НДС была 10%. Но несмотря на то, что у нас было освобождение от налога, стоимость лекарств почему-то у нас была выше. Связывать и нынешний рост цен только с налогообложением как минимум не совсем корректно».

В сложившейся ситуации компенсационный механизм, который позволит цены удерживать в рамках, предложили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли: «Мы совместно с Минздравом провели консультации со всеми заинтересованными, разъяснили субъектам, что нужно быть более гибкими, применять определенные скидки, начиная от оптового звена, заканчивая розничным, а производителям - снижать затраты. Наиболее реальной мерой по снижению цен на лекарства могло бы стать возобновление механизма референтного ценообразования».

Пока же профсоюзы рекомендуют разработать аптекам дополнительную систему скидок, а также готовят свои предложения Совету министров. В частности, снизить НДС до 5%.

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