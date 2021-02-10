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Почему цены на лекарства выросли? Профсоюзы проведут мониторинг аптечных сетей, чтобы исключить спекуляции
Источник материала: ОНТ
Федерация профсоюзов создаёт экспертную группу. Независимые специалисты проанализируют потребительский рынок, чтобы исключить любую возможность спекуляций со стороны поставщиков и торговых сетей. Какие еще предлагаются решения?
Очереди в столичных аптеках значительно меньше, чем в пик пандемии. Впрочем, спрос на лекарства от респираторных и вирусных заболеваний по-прежнему высок. Уже почти год эта группа препаратов - на особом контроле. В самой крупной аптечной сети отмечают – наиболее востребованные медпрепараты не высокой ценовой категории, и их стоимость осталась прежней.
Однако профсоюзные специалисты провели свой «народный контроль» в разных городах. Сравнили стоимость полсотни препаратов в государственных и частных аптеках. Мониторинг показал: цены выросли везде и практически на все лекарства. Было ли это обосновано, изучит экспертная группа.
Главной из них называют введение с 1 января ставки НДС в 10% на лекарства и медизделия. Да, налог мог привести к росту цен. Но как объяснить, что подорожали в основном препараты, которые закупили раньше? Тем более и возможности для сдерживания цен есть.
На следующей неделе представители профильных министерств и Федерации профсоюзов соберутся вместе, чтобы ещё раз обсудить ценообразование. Будет обсуждаться новый механизм поставок лекарственных средств. В любом случае, НДС на медпрепараты общемировая практика, и не всегда именно сбор влияет на конечную стоимость, заявляют в Министерстве по налогам и сборам.
В сложившейся ситуации компенсационный механизм, который позволит цены удерживать в рамках, предложили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Пока же профсоюзы рекомендуют разработать аптекам дополнительную систему скидок, а также готовят свои предложения Совету министров. В частности, снизить НДС до 5%.
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Почему цены на лекарства выросли? Профсоюзы проведут мониторинг аптечных сетей, чтобы исключить спекуляции
Федерация профсоюзов создаёт экспертную группу. Независимые специалисты проанализируют потребительский рынок, чтобы исключить любую возможность спекуляций со...
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