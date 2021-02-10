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Почему цены на лекарства выросли? Профсоюзы проведут мониторинг аптечных сетей, чтобы исключить спекуляции

10.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему цены на лекарства выросли? Профсоюзы проведут мониторинг аптечных сетей, чтобы исключить спекуляции

Федерация профсоюзов создаёт экспертную группу. Независимые специалисты проанализируют потребительский рынок, чтобы исключить любую возможность спекуляций со стороны поставщиков и торговых сетей. Какие еще предлагаются решения? 

Очереди в столичных аптеках значительно меньше, чем в пик пандемии. Впрочем, спрос на лекарства от респираторных и вирусных заболеваний по-прежнему высок. Уже почти год эта группа препаратов - на особом контроле. В самой крупной аптечной сети отмечают – наиболее востребованные медпрепараты не высокой ценовой категории, и их стоимость осталась прежней.  

Наталья Былинская, заведующая аптекой №13, г. Минск«Розничные цены на лекарственные средства стоимостью до 20 руб. не изменились. А отмечен рост цен только на лекарства, розничная цена которых выше 20 руб. Выделен налог на добавленную стоимость, соответственно, отмечен небольшой, незначительный, но рост».

Однако профсоюзные специалисты провели свой «народный контроль» в разных городах. Сравнили стоимость полсотни препаратов в государственных и частных аптеках. Мониторинг показал: цены выросли везде и практически на все лекарства. Было ли это обосновано, изучит экспертная группа.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси: «Это не подмена регулятора, ни в коем случае. Эта группа будет заниматься анализом и будет вырабатывать предложения, которые направлены на то, чтобы минимизировать те последствия, которые могут быть из-за роста цен, если это объективно происходит, или предотвратить этот рост цен. Ну, если мы уже сталкиваемся по результатам мониторинга с фактом поднятия цены, должен быть анализ причин».

Главной из них называют введение с 1 января ставки НДС в 10% на лекарства и медизделияДа, налог мог привести к росту цен. Но как объяснить, что подорожали в основном препараты, которые закупили раньше? Тем более и возможности для сдерживания цен есть.

Юрий Спижарный, начальник отдела цен РУП «Белфармация»: «Были первоначально уменьшены надбавки применяемые, потом включена ставка НДС, и розничные цены сохранились на том же уровне. Нашим предприятием надбавки применяются в размере значительно ниже, чем максимально возможны».

На следующей неделе представители профильных министерств и Федерации профсоюзов соберутся вместе, чтобы ещё раз обсудить ценообразование. Будет обсуждаться новый механизм поставок лекарственных средств. В любом случае, НДС на медпрепараты общемировая практика, и не всегда именно сбор влияет на конечную стоимость, заявляют в Министерстве по налогам и сборам.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам: «У нас до 2021 года были от НДС освобождены медпрепараты, производимые в Беларуси и ввозимые на её территорию. В Российской Федерации ставка НДС была 10%. Но несмотря на то, что у нас было освобождение от налога, стоимость лекарств почему-то у нас была выше. Связывать и нынешний рост цен только с налогообложением как минимум не совсем корректно».

В сложившейся ситуации компенсационный механизм, который позволит цены удерживать в рамках, предложили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли: «Мы совместно с Минздравом провели консультации со всеми заинтересованными, разъяснили субъектам, что нужно быть более гибкими, применять определенные скидки, начиная от оптового звена, заканчивая розничным, а производителям - снижать затраты. Наиболее реальной мерой по снижению цен на лекарства могло бы стать возобновление механизма референтного ценообразования».

Пока же профсоюзы рекомендуют разработать аптекам дополнительную систему скидок, а также готовят свои предложения Совету министров. В частности, снизить НДС до 5%. 

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Теги: Минск
 
 
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Федерация профсоюзов создаёт экспертную группу. Независимые специалисты проанализируют потребительский рынок, чтобы исключить любую возможность спекуляций со...
 
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