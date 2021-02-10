ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Таксист в Могилеве повредил чужую машину и уехал с места аварии

10.02.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Таксист в Могилеве повредил чужую машину и уехал с места аварииМогилеве повредил чужую машину и уехал с места аварии" class="one-news__figure-img">

Таксист в Могилеве нанес повреждения чужому автомобилю и скрылся с места аварии. Об этом рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Там сообщили, что водитель такси, ожидая клиента во дворе одного из домов, развернулся на своей машине Renault Logan и повредил автомобиль Mazda, который стоял на парковке.

Уточняется, что мужчина заметил то, что наделал – вышел и осмотрел чужую машину, однако ГАИ не вызвал и не попытался связаться с хозяином автомобиля. Дождавшись своего клиента, он уехал.

Теперь в отношении таксиста вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности, мужчине грозит лишение водительских прав на 10 месяцев. 

Фото: скриншот из видео УВД

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таксист в Могилеве нанес повреждения чужому автомобилю и скрылся с места аварии. Об этом рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Там сообщили, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ва Ўкраіне забаранілі расейскія вакцыны ад COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by