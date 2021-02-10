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Таксист в Могилеве повредил чужую машину и уехал с места аварии
Источник материала: ОНТМогилеве повредил чужую машину и уехал с места аварии" class="one-news__figure-img">
Таксист в Могилеве нанес повреждения чужому автомобилю и скрылся с места аварии. Об этом
Там сообщили, что водитель такси, ожидая клиента во дворе одного из домов, развернулся на своей машине Renault Logan и повредил автомобиль Mazda, который стоял на парковке.
Уточняется, что мужчина заметил то, что наделал – вышел и осмотрел чужую машину, однако ГАИ не вызвал и не попытался связаться с хозяином автомобиля. Дождавшись своего клиента, он уехал.
Теперь в отношении таксиста вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности, мужчине грозит лишение водительских прав на 10 месяцев.
Фото: скриншот из видео УВД
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Таксист в Могилеве нанес повреждения чужому автомобилю и скрылся с места аварии. Об этом рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Там сообщили, что...
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