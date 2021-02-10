Таксист в Могилеве повредил чужую машину и уехал с места аварии

Источник материала: ОНТ

Могилеве повредил чужую машину и уехал с места аварии" class="one-news__figure-img">

Таксист в Могилеве нанес повреждения чужому автомобилю и скрылся с места аварии. Об этом рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Там сообщили, что водитель такси, ожидая клиента во дворе одного из домов, развернулся на своей машине Renault Logan и повредил автомобиль Mazda, который стоял на парковке.

Уточняется, что мужчина заметил то, что наделал – вышел и осмотрел чужую машину, однако ГАИ не вызвал и не попытался связаться с хозяином автомобиля. Дождавшись своего клиента, он уехал.

Теперь в отношении таксиста вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности, мужчине грозит лишение водительских прав на 10 месяцев.

Фото: скриншот из видео УВД

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram