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VI Всебелорусское народное собрание: что говорят делегаты из регионов и как проходит подготовка к форуму?
Источник материала: ОНТ
Люди, которые представляют не только свои интересы. В Минск сегодня со всей страны съезжались делегаты Всебелорусского народного собрания. Шестой форум, более 2500 участников, 400 журналистов из 23-х стран. От события ждут диалога, который, безусловно скорректирует жизнь в Беларуси, обозначит основные направления развития. Говорить будут и о главном законе государства. И, конечно же, - в этом важном для страны разговоре будет участвовать Президент. Александр Лукашенко откроет собрание. Это завтра. А сегодня съёмочные группы ОНТ провожали делегатов в столицу – на большой диалог о будущем Беларуси.
Александр Романчук – один из тех, кто может проанализировать народное собрание: было – стало. То, чем сегодня активно увлечены все аналитики, – найти отличия и сходства пяти всебелорусских форумов – для главврача Центральной гродненской поликлиники на его уровне очень понятно. Каждый раз он «говорил и слушал о медицине»: что ещё нужно «регионалам», чего не хватает. Аппаратов, специалистов, знаний? Ответы сейчас приходится вспоминать, потому что многие вопросы отпали, но всё, конечно, не стоит на месте.
И вот этот выход на «уровень повыше» хотят все. Строители, дорожники, предприниматели, медики, аграрии, студенты – 2400 делегатов (это, не считая приглашённых со всей страны и из-за рубежа, – с ними и все 2 700) сегодня начали съезжаться в Минск.
Слова общие, но правильно понимают их на всех уровнях. В каждом, даже макроэкономическом вопросе, человек должен увидеть себя. Знаете, это когда говорят про атомную станцию и переход на электричество, а вы уже с семьей решили, что машину будете покупать «не на бензине».
Разговор дальше будет идти не во Дворце Независимости. Главная площадка Всебелорусских собраний – всё-таки Дворец Республики. Доклад Президента – обязательная часть программы. Александр Лукашенко традиционно выступит в первый день народного форума. И, как ожидается, примет участие в его работе и в пятницу, 12 февраля. Услышать Президента в прямом эфире смогут и телезрители – трансляцию будут вести национальные телеканалы. А сам форум будут освещать больше 400 аккредитованных журналистов – на выбор или площадка самого форума в Telegram, в том числе и «для разговора» с делегатами.
«Свой профессиональный интерес» и решение проблем именно в своих сферах – для чего Всебелорусское народное собрание, по сути, и собиралось уже 5 раз. Экономику в Минске обсуждают в цифрах докладов, но трудно дать «руку на отсечение» в том, «всё ли так хорошо» на каком-нибудь заводе на границе страны. Куда проще услышать это из уст специалиста, который едет прямиком оттуда.
Если разбирать «кто все-таки участвует в ВНС, как это делают социологи, получается вот такая картина. Средний возраст делегатов – от 41 до 50 лет. И это правильно, уже профессионалы, большинство с семьями – люди имеют достаточный опыт, чтобы понимать, что нужно обществу. 36% – женщины. Это тоже немаловажно. А что касается сферы занятости, вот так выглядит срез. Каждый третий работает в промышленности и строительстве, дальше логично идет сфера услуг – больше 25% делегатов. И самый небольшой процент у студентов - тут тоже обосновано, от них ждут идей, но эти идеи еще нужно подкрепить жизненным опытом.
В чем принципиальное отличие этого ВНС от предыдущих? Основные темы «по классике» - как стране больше зарабатывать, больше строить, больше продавать, чем покупать, и чтобы все это было доступно каждому. В 96-м это, правда, называлось всенародный форум, но суть была та же. Люди со всей страны, разного возраста и профессий съезжались в Минск, чтобы по сути обсудить «что будет дальше». И кстати, тогда на первом собрании делегатов было в два раза больше. Сейчас формат не сократили - скорее оптимизировали, чтобы затраты себя окупали, об этом тоже думают – ответ те, кто «уже посчитал во сколько это обойдется государству». Но всё-таки главное в 2021-м – что будет с основным законом страны?
Кто-то из делегатов уже в столице, другие ещё в пути – завтра для них начнется все с раннего утра. Хоть старт официальной части и запланирован на 11:00. Пять месяцев они говорили на диалоговых площадках, определялись с темами, решали, что можно решить на местах, а что действительно нужно проговаривать в таком формате, и, конечно, ближайшие два дня, наверняка, должны если не изменить, то скорректировать жизнь в Беларуси на ближайшую перспективу.
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VI Всебелорусское народное собрание: что говорят делегаты из регионов и как проходит подготовка к форуму?
Люди, которые представляют не только свои интересы. В Минск сегодня со всей страны съезжались делегаты Всебелорусского народного собрания. Шестой форум, более 2500...
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