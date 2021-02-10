VI Всебелорусское народное собрание: что говорят делегаты из регионов и как проходит подготовка к форуму?

Источник материала: ОНТ

Люди, которые представляют не только свои интересы. В Минск сегодня со всей страны съезжались делегаты Всебелорусского народного собрания. Шестой форум, более 2500 участников, 400 журналистов из 23-х стран. От события ждут диалога, который, безусловно скорректирует жизнь в Беларуси, обозначит основные направления развития. Говорить будут и о главном законе государства. И, конечно же, - в этом важном для страны разговоре будет участвовать Президент. Александр Лукашенко откроет собрание. Это завтра. А сегодня съёмочные группы ОНТ провожали делегатов в столицу – на большой диалог о будущем Беларуси.

Александр Романчук – один из тех, кто может проанализировать народное собрание: было – стало. То, чем сегодня активно увлечены все аналитики, – найти отличия и сходства пяти всебелорусских форумов – для главврача Центральной гродненской поликлиники на его уровне очень понятно. Каждый раз он «говорил и слушал о медицине»: что ещё нужно «регионалам», чего не хватает. Аппаратов, специалистов, знаний? Ответы сейчас приходится вспоминать, потому что многие вопросы отпали, но всё, конечно, не стоит на месте.

Александр Романчук, главный врач Гродненской центральной городской поликлиники: «Идет строительство областного уровня онкоцентра, который, наверное, в следующем году планируется ввод. Поэтому мы выйдем на оказание помощи на новом высоком уровне».

И вот этот выход на «уровень повыше» хотят все. Строители, дорожники, предприниматели, медики, аграрии, студенты – 2400 делегатов (это, не считая приглашённых со всей страны и из-за рубежа, – с ними и все 2 700) сегодня начали съезжаться в Минск.

Екатерина Мурашко, начальник отдела ЗАГС Администрации Новобелицкого района г. Гомеля: «Конечно же, мы едем с хорошим настроением, потому что мы едины, и у нас есть общие планы и мечты, и все это может объединиться в независимой Беларуси».

Слова общие, но правильно понимают их на всех уровнях. В каждом, даже макроэкономическом вопросе, человек должен увидеть себя. Знаете, это когда говорят про атомную станцию и переход на электричество, а вы уже с семьей решили, что машину будете покупать «не на бензине».

Разговор дальше будет идти не во Дворце Независимости. Главная площадка Всебелорусских собраний – всё-таки Дворец Республики. Доклад Президента – обязательная часть программы. Александр Лукашенко традиционно выступит в первый день народного форума. И, как ожидается, примет участие в его работе и в пятницу, 12 февраля. Услышать Президента в прямом эфире смогут и телезрители – трансляцию будут вести национальные телеканалы. А сам форум будут освещать больше 400 аккредитованных журналистов – на выбор или площадка самого форума в Telegram, в том числе и «для разговора» с делегатами.

Александр Гончаров, генеральный директор Гомельского домостроительного комбината: «Лично меня, как строителя, волнуют перспективы развития строительной отрасли на будущую пятилетку, все предпосылки для нормальной работы у нас есть».

«Свой профессиональный интерес» и решение проблем именно в своих сферах – для чего Всебелорусское народное собрание, по сути, и собиралось уже 5 раз. Экономику в Минске обсуждают в цифрах докладов, но трудно дать «руку на отсечение» в том, «всё ли так хорошо» на каком-нибудь заводе на границе страны. Куда проще услышать это из уст специалиста, который едет прямиком оттуда.

Если разбирать «кто все-таки участвует в ВНС, как это делают социологи, получается вот такая картина. Средний возраст делегатов – от 41 до 50 лет. И это правильно, уже профессионалы, большинство с семьями – люди имеют достаточный опыт, чтобы понимать, что нужно обществу. 36% – женщины. Это тоже немаловажно. А что касается сферы занятости, вот так выглядит срез. Каждый третий работает в промышленности и строительстве, дальше логично идет сфера услуг – больше 25% делегатов. И самый небольшой процент у студентов - тут тоже обосновано, от них ждут идей, но эти идеи еще нужно подкрепить жизненным опытом.

В чем принципиальное отличие этого ВНС от предыдущих? Основные темы «по классике» - как стране больше зарабатывать, больше строить, больше продавать, чем покупать, и чтобы все это было доступно каждому. В 96-м это, правда, называлось всенародный форум, но суть была та же. Люди со всей страны, разного возраста и профессий съезжались в Минск, чтобы по сути обсудить «что будет дальше». И кстати, тогда на первом собрании делегатов было в два раза больше. Сейчас формат не сократили - скорее оптимизировали, чтобы затраты себя окупали, об этом тоже думают – ответ те, кто «уже посчитал во сколько это обойдется государству». Но всё-таки главное в 2021-м – что будет с основным законом страны?

Кто-то из делегатов уже в столице, другие ещё в пути – завтра для них начнется все с раннего утра. Хоть старт официальной части и запланирован на 11:00. Пять месяцев они говорили на диалоговых площадках, определялись с темами, решали, что можно решить на местах, а что действительно нужно проговаривать в таком формате, и, конечно, ближайшие два дня, наверняка, должны если не изменить, то скорректировать жизнь в Беларуси на ближайшую перспективу.

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