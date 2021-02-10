Критика власти или политический пиар: кому нужно нагнетать ситуацию вокруг Всебелорусского народного собрания? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Делегаты Всебелорусского народного собрания объединены общей целью – выработать конструктивные предложения для развития государства и всего общества. При этом, есть разность мнений, и ожидаются споры, но всё же суть – в созидании. На этом фоне особо контрастным видятся действия тех, кто называет себя оппозицией.

За последние недели от них фактически не поступило ни одного созидательного предложения – почти всегда это лишь критика действий власти или требования, что также не способствует конструктивному диалогу. Критиковать, конечно, можно, если это здраво, но при этом важно доносить идеи, иначе эта критика превращается в банальный пиар. Об этом – в рубрике «Будет дополнено».

Слоган стартующего завтра Всебелорусского народного собрания – «Единство! Развитие! Независимость». Но поддержать даже начальный тезис уже получается не у всех.

Пожалуй, власть сейчас предложила максимально открытый диалог всем представителям оппозиционных… Чуть не сказал «сил». Оппозиционных структур. Собрание в политической плоскости действительно намечалось Всебелорусским, пригласили всех, даже, кажется, те партии, которые реально существуют только в Википедии. Но единство, оказалось, нужно не всем. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Во Всебелорусском собрании не примет участие оппозиция практически в полном составе. И речь даже не о тех, кто Беларусь покинул и за рубежом проводит какие-то свои сходы. От приглашения отказались и лидеры миноритарных партий, которые вполне спокойно работают в стране. И слово «миноритарные» здесь – даже комплимент.

Лидерам практически всех оппозиционных партий отправили приглашения принять участие во Всебелорусском собрании в качестве гостей. Некоторые обиделись на определение «гость» – мол, хотели быть делегатами. Но оргкомитет вообще-то избавил демократов от процедуры отбора. Власть фактически предоставила блат – к чёрту формальности, просто приходите, поговорим.

Но вот как раз просто что-то сделать, оказалось, никому не нужно. Ведь важнее – пиар. Пока государство спокойно всем рассылало именные приглашения, те самые имена предпочитали из каждого своего шага делать мини-акцию. Сначала Костусёв говорит – власть плохая, меня не зовут; затем просится, не видит мгновенного приглашения, обижается; затем получает приглашение, но назад уже отыграть сложно, поэтому приглашение не замечается, власть ругают; затем оргкомитет вынужден публично демонстрировать приглашение – и снова власть плохая, потому что позвала не так, не туда и не затем. И всё сказанное выше – это реальная история Костусёва:

4 февраля председателю Партии БНФ отправили именное приглашение, проявили к Григорию Андреевичу максимальное внимание, пригласили и попросили, но Григорий Андреевич решил пиариться, меняя свою риторику за 4 дня несколько раз.

Но БНФ-то хотя бы на слуху. А какой процент белорусов сходу ответит, кто возглавляет партию «Белорусская социал-демократическая Громада»? Правильный ответ – Сергей Черечень, который ещё и в последних выборах участвовал. К чести Черечня, он на приглашение хотя бы ответил, но…

Черечень проинформировал, что отказывается от участия во Всебелорусском собрании, а дальше пишет, что его организация (именно так, не партия) «всегда открыта к реальному диалогу и взаимодействию по вопросам развития Республики Беларусь».

Жалуются, что власть не слышит, власть подставляет ухо – говорят, ничего не скажем. Бунт, беспомощный и беспощадный. Коротко по остальным: Сергей Калякин сказал, что его, конечно, пригласили, но нужно было приглашать больше членов его «Справедливого мира»; Игорь Борисов, лидер ещё одной «Громады», сказал, что не будет выступать вместе со сторонниками власти; и так далее. А глава «Говори правду» Андрей Дмитриев не пойдёт, но собирается как-то работать с делегатами – не проще ли было это делать в зале Дворца Республики?

В принципе, методология пиара для миноритарных партий достаточно ограничена. Что делать, когда ты слаб? Создавать иллюзию превосходства над сильным. Вот они так и делают – мол, я взял и отказал власти и Лукашенко лично, такой вот я молодец. Но время-то – особое, когда всей стране нужно консолидироваться ради общего блага и будущего – может, это веское основание для того, чтобы поумерить свои миноритарные политические амбиции? Ведь их об этом просили. Хотя… Я хотел бы напомнить зрителям вот это фото. Может, вы не всех знаете в лицо, поэтому перечислю слева направо: Алексей Янукевич, Павел Северинец, Николай Козлов и Юрий Губаревич. Это участники праймериз в марте прошлого года, кто-то из них должен был обязательно объединить оппозицию и выступить единым кандидатом против Лукашенко. Никого из них на выборах не было – они переругались за две недели.

Власть предложила оппозиции самое сложное для них – единство ради общего блага. То, чего сейчас нет даже у беглых, – ведь уже сильнее становится конфликт между вильнюсской и варшавской тусовками. Нет единства у оппозиции и относительно того, что делать протестующим в Беларуси во время ВНС, прямо сейчас – 4 варианта: выходить на радикальные марши и стоять минимум до первой крови; выходить на мирные акции; не выходить и заниматься своими делами; вообще не выходить из дома, устроив условно «мёртвый город». И договориться они не смогли. А тут им предлагают более сложную задачу: единство ради будущего страны. А единство предполагает взаимные уступки.

Государство на уступки пошло, а оппозиция… Снова выбрала личный пиар. Что ж, жаль. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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