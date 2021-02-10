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Как белорусы протестовали 10 февраля

11.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как белорусы протестовали 10 февраля

  • 10.02.2021, 23:37
  • 3,409
Как белорусы протестовали 10 февраля

Акции прошли по всей стране.

Сегодня в разных уголках Беларуси прошли акции протеста.

Жители Лиды прошлись маршем;

Стиклево (Минский район) поддержали политзаключенных;

Ратомка вышла на вечернюю акцию протеста;


Заславль поддерживает журналистов tut.by и «Белсата»;


Гомель и минский Юго-Запад вышли с национальными флагами.



Белорусы поздравляют Павла Латушко с днём рождения;

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Теги: Гомель
 
 
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