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Как белорусы протестовали 10 февраля
Источник материала: Хартия'97
Как белорусы протестовали 10 февраля
Акции прошли по всей стране.
Сегодня в разных уголках Беларуси прошли акции протеста.
Жители Лиды прошлись маршем;
Стиклево (Минский район) поддержали политзаключенных;
Ратомка вышла на вечернюю акцию протеста;
Заславль поддерживает журналистов tut.by и «Белсата»;
Гомель и минский Юго-Запад вышли с национальными флагами.
Белорусы поздравляют Павла Латушко с днём рождения;
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