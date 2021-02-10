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Юлия Навальная покинула Россию
Источник материала: Хартия'97
Юлия Навальная покинула Россию
Жена российского оппозиционного политика прилетела в Германию.
Супруга политика Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил в среду, 10 февраля,
Причины отъезда супруги Навального пока неизвестны. Сама она это не комментировала. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.
Юлия Навальная 17 января вернулась в Москву вместе с супругом из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию на протяжении почти 5 месяцев после отравления боевым отравляющим веществом семейства "Новичок". Алексей Навальный был задержан в аэропорту сразу же по прибытии в Россию, затем суд принял решение о его аресте.
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Жена российского оппозиционного политика прилетела в Германию.
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