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Под Брестом поезд врезался в фуру

11.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Под Брестом поезд врезался в фуру

  • 10.02.2021, 23:07
  • 6,245
Под Брестом поезд врезался в фуру
фото: «Виртуальный Брест»

Фотофакт.

10 февраля на железнодорожном переезде в поселке Мухавец Брестского района столкнулись поезд и большегруз, сообщают очевидцы.


фото: «Виртуальный Брест»

Авария произошла на выезде из Бреста. Водитель фуры жив, пишет «Виртуальный Брест». В поезде работают спасатели.

В контакт-центре БелЖД инцидент не комментируют, но сообщают, что поезд Брест — Влодава опаздывает на неопределенное время. Состав остановили на перегоне по техническим причинам.

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Теги: Брест
 
 
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