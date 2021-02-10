Источник материала: Хартия'97

Под Брестом поезд врезался в фуру 10.02.2021, 23:07

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фото: «Виртуальный Брест»

Фотофакт.

10 февраля на железнодорожном переезде в поселке Мухавец Брестского района столкнулись поезд и большегруз, сообщают очевидцы.



фото: «Виртуальный Брест»

Авария произошла на выезде из Бреста. Водитель фуры жив, пишет «Виртуальный Брест» . В поезде работают спасатели.

В контакт-центре БелЖД инцидент не комментируют, но сообщают, что поезд Брест — Влодава опаздывает на неопределенное время. Состав остановили на перегоне по техническим причинам.

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