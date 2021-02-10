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Под Брестом поезд врезался в фуру
Источник материала: Хартия'97
Под Брестом поезд врезался в фуру
Фотофакт.
10 февраля на железнодорожном переезде в поселке Мухавец Брестского района столкнулись поезд и большегруз, сообщают очевидцы.
Авария произошла на выезде из Бреста. Водитель фуры жив, пишет
В контакт-центре БелЖД инцидент не комментируют, но сообщают, что поезд Брест — Влодава опаздывает на неопределенное время. Состав остановили на перегоне по техническим причинам.
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Фотофакт.
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