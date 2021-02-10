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Демократы заявили о намерении доказать причастность Трампа к мятежу
Источник материала: Хартия'97
Демократы заявили о намерении доказать причастность Трампа к мятежу
Второй день слушаний по делу об импичменте бывшего президента США начался с выступления обвинителей.
Второй день слушаний по делу об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа начался с выступления обвинителей. Трансляцию
Демократы заявили, что намерены доказать причастность Трампа, обвиняемого в подстрекательстве, к штурму Капитолия его сторонниками.
«Доказательства нам покажут, что экс-президент Дональд Трамп не был ни в чем не повинным наблюдателем. Доказательства нам покажут, что это он спровоцировал беспорядки 6 января», — заявил демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд).
По его словам, именно бывший американский лидер спровоцировал беспорядки и знал, что они произойдут.
В ходе слушаний были продемонстрированы кадры, призванные показать «масштабы насилия и угрозу, которую мятежники представляли для всех в Капитолии».
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Второй день слушаний по делу об импичменте бывшего президента США начался с выступления обвинителей.
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