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Демократы заявили о намерении доказать причастность Трампа к мятежу

11.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Демократы заявили о намерении доказать причастность Трампа к мятежу

  • 10.02.2021, 22:39
  • 3,976
Демократы заявили о намерении доказать причастность Трампа к мятежу

Второй день слушаний по делу об импичменте бывшего президента США начался с выступления обвинителей.

Второй день слушаний по делу об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа начался с выступления обвинителей. Трансляцию ведет в том числе газета The Washington Post.

Демократы заявили, что намерены доказать причастность Трампа, обвиняемого в подстрекательстве, к штурму Капитолия его сторонниками.

«Доказательства нам покажут, что экс-президент Дональд Трамп не был ни в чем не повинным наблюдателем. Доказательства нам покажут, что это он спровоцировал беспорядки 6 января», — заявил демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд).

По его словам, именно бывший американский лидер спровоцировал беспорядки и знал, что они произойдут.

В ходе слушаний были продемонстрированы кадры, призванные показать «масштабы насилия и угрозу, которую мятежники представляли для всех в Капитолии».

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Второй день слушаний по делу об импичменте бывшего президента США начался с выступления обвинителей.
 
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