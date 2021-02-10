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Под Брестом поезд врезался в фуру: один вагон сошел с рельсов

11.02.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 февраля на железнодорожном переезде под Брестом столкнулись поезд и большегруз. Об этом сообщили очевидцы, позже информацию подтвердили в МВД.


Фото: twitter.com/_kotuk_

ДТП произошло около 21.50 10 февраля на 8-м км автодороги Р17 «Брест-граница Украины» (перегон Брест-Южный-Бернарды), сообщили в милиции.

По предварительной информации, 27-летний гражданин Турции на DAF с полуприцепом выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Фура столкнулась с пассажирским дизель-поездом «Брест — Влодава». В результате ДТП один из вагонов сошел с рельсов.

В вагонах находились около 50 пассажиров, они не пострадали. Пассажиров поезда на автобусах отвезли к месту назначения. Машинист — в больнице, водитель грузовика — без травм.

Сейчас движение на участке закрыто.


На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины происшествия.

 
Теги: Брест
 
 
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По предварительной информации, водитель фуры жив.
 
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