Источник материала: UDF





Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Бог войны» пока все тот же Колонка Поротникова

Пока внимание широкой публики отвлечено на беспилотную технику, высокоточные ракеты и перспективы роботизации войны, сами боевые действия все так же ведутся при решающей роли артиллерии. Как и во времена Наполеона.В Сирии основу ударных возможностей ассадитов на земле составил созданный российскими военными советниками 4-й штурмовой корпус, который был особенно усилен артиллерией, включая минометы. Американские наблюдатели считают, что и сухопутное участие России в сирийской войне началось именно с использования артиллерийских подразделений, которые изначально предназначались для охраны российских военных авиабаз в этой арабской стране.Большое значение артиллерия сыграла и во время активной фазы войны на Донбассе. Хотя украинская армия в начале войны находилась в крайне плохом состоянии, тем не менее, по оценкам украинских экспертов летом 2014 года артиллерия ВСУ могла контролировать всю оккупированную территорию юго-востока страны. Чем поставила пророссийских боевиков на грань поражения. Именно это факт стал одной из причин непосредственного вмешательства России в ход конфликта в августе 2014 года.Битва за Дебальцево в начале 2015 года также во многом велась силами артиллерии двух сторон.Существуют оценки, согласно которым до 60% потерь в живой силе на Донбассе приходилось именно на результаты артиллерии. В первую очередь — минометов.Если посмотреть на программы перевооружения стран региона, то артиллерийскому вооружению уделяется важная роль: Эстония закупает в Южной Корее самоходные артустановки К9; Латвия закупила в Австрии модернизированные М109; Литва — немецкие PzH-2000. Польша наладила серийный выпуск собственных САУ и самоходных минометов. Активные усилия по части развития артиллерии прилагает и Украина, в основном посредством закупки техники советских образцов и калибров на международном рынке. При этом рассматривается перспектива перехода на НАТОвские калибры, т.к. такие боеприпасы более доступны на международном рынке.Причина неугасающего интереса к артиллерии — в стоимости боеприпасов, которые несравнимы с ценой ракет. При этом современные высокоточные снаряды позволяют поражать цели с первого выстрела. Правда, и у высокоточных боеприпасов есть свои технические ограничения, что вкупе с их относительно высокой стоимостью не позволяет сделать артиллерию высокоточной на 100%.Помимо точности современные артиллерийские боеприпасы развиваются и в плане дальности: экспериментальные изделия удавалось отправить на 70 и более километров. Другое дело, что такой дальнобойный боеприпас имеет все больше от ракеты и все меньше от привычного снаряда.Помимо усложнения и удорожания боеприпасов наблюдается рост цен и на сами орудия: стоимость даже буксируемой гаубицы 105-мм западного производства начинается, судя по открытым источникам, от 1,5 млн долларов. Самоходные установки, конечно же, стоят в разы дороже.Несмотря на тенденцию роста стоимости артиллерийского вооружения, его закупки продолжаются крупными партиями. Недавно закончилось исполнение контракта для нужд индийской армии на 700 млн долларов. На пороге масштабное обновление артиллерийского арсенала армии США. Так что, традиционная ствольная артиллерия минимум до 2050 года продолжит выполнять свои функции «бога войны»., эксперт, руководитель проекта