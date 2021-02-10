Эксперт: На ВНС могут обсудить вопрос, чтобы Лукашенко больше не участвовал в выборах

Источник материала: UDF



Фото: belsat.eu

«ВНС должно стать демонстрацией победы власти и лично Лукашенко»







Фото: belsat.eu

«Это придание легитимности Лукашенко и демонстрация его полной поддержки со стороны «народных представителей». Это поддержка курса, направленного на репрессии и фактически террор в отношении политических оппонентов и протестующей части населения. Также на ВНС попытаются показать, что за спиной Лукашенко большинство – поменяют местами цифры в 70% его противников и 30% сторонников», – сказал Усов.



«В целом ВНС должно стать триумфальной демонстрацией того, что Лукашенко контролирует ситуацию, что ему удалось подавить сопротивление. ВНС должно стать демонстрацией победы власти и лично Лукашенко».



«Вполне возможно, что будет обсуждаться вопрос, связанный с тем, чтобы Лукашенко больше не участвовал в выборах. Очевидно, что выборы являются серьезным вызовов для системы и лично для Лукашенко. Возможно, в будущем вынесут на обсуждение вопрос, чтобы сделать Лукашенко фактически пожизненно первым президентом Беларуси, то есть пойти на казахстанскому сценарию», – считает Усов.



«Понятно, что никакой диалоговой площадки, как это говорилось раньше, на ВНС не будет. Все, кто будет присутствовать на этом мероприятии из условной оппозиции, подтвердят своим послушанием полный контроль ситуации со стороны власти», – сказал Усов.

«Думаю, этот тренд продолжится: чиновники, по его мнению, должны быть лояльными и должны бояться. Если кто-то проявит формы нелояльности, то рискует сесть в тюрьму», – полагает Усов.

«Это ритуальное мероприятие, не больше»







Фото: eurobelarus.info

«Интересно, будет ли там обсуждаться изменение Конституции и в каком режиме. А в остальном это ритуальное мероприятие, не больше», – сказал Егоров.

«ВНС – это полностью срежиссированное мероприятие. Если в планах есть вопрос о политзаключенных, то его обсудят. Но в любом случае то, что они там скажут не будет иметь значения, реальный шаг будет сделан, когда политзаключенных действительно начнут выпускать», – считает Егоров.

«Нет, с чего бы ей меняться? Прекрасно пошутил Сергей Чалый: «Единство. Развитие. Независимость» – это как раз то, что сейчас под угрозой. ВНС не проводится ради единства, этот как раз таки один из разъединяющих общество шагов. ВНС проводится лишь для одной части белорусского общества, при этом тщательно состав участников тщательно выбирался», – отметил Егоров.

«Оно будет использовано для манипуляции общественным мнением, но вряд озвученным цифрам кто-то поверит. Государственная социология или социология по государственному заказу выдает нужные руководству страны цифры. Хотя, я думаю, что нормальные социологические данные у властей всегда были. Другое дело, что их не делали публичными, а общество при этом еще и лишили независимой социологии», – сказал Егоров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: На ВНС могут обсудить вопрос, чтобы Лукашенко больше не участвовал в выборах Но в целом собрание рискует стать просто ритуальным мероприятием.