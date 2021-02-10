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Глава Минздрава назвал планируемые сроки вакцинации всех категорий населения от COVID-19

11.02.2021 06:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В конце марта ожидается массовый выход вакцины отечественного производства, после чего начнется вакцинация всех категорий населения. Об этом Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал в эфире «Беларусь 1».

Глава Минздрава назвал планируемые сроки вакцинации всех категорий населения от COVID-19

По словам министра, прививать медиков от COVID-19 уже начали. Накануне, 9 февраля, получена партия в 40 тыс. вакцин. В первых числах марта, как ожидается, поступят еще 100 тыс. вакцин. С начала марта станут прививать тех, кто по роду деятельности много контактирует с другими людьми. Речь о педагогах, работниках торговли, сельскохозяйственных предприятий и других.

«В конце марта мы планируем массовый выход вакцины отечественного производства вместе с нашими российскими коллегами», — сказал Пиневич.

Он добавил, что тогда начнут прививать все категории населения из числа желающих при отсутствии противопоказаний к вакцинации.

 
 
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В конце марта ожидается массовый выход вакцины отечественного производства, после чего начнется вакцинация всех категорий населения. Об этом Министр...
 
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