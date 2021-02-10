Программиста приговорили к четырем годам колонии за баррикады возле «Пушкинской»

Суд Ленинского района Минска 10 февраля вынес приговор по делу в отношении 24-летнего политзаключенного инженера-программиста Романа Кононовича, парня признали виновным по ч. 2 ст. 293 УК (Участие в массовых беспорядках), сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».





Романа Кононовича обвиняли в возведении баррикад с помощью железного ограждения в ночь с 10 на 11 августа около станции метро «Пушкинская». Основное доказательство вины парня — фотография с места событий. Вину Кононович не признал. Суд над программистом занял всего три часа, еще два ушло на вынесение приговора. Под стражей Роман находится с 16 октября 2020 года.

Согласно обвинению, Кононович 10 и 11 августа возле метро «Пушкинская» «принял активное участие в массовых беспорядках, выразившееся в погромах», а также причинении ущерба филиалу «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» путем «разукомплектования металлической конструкции в виде 12 железных штырей», «вынул с другими неустановленными лицами не менее четырех металлических прутов с ограждения» и переместил их к баррикадам с целью «облегчения себе и другим участникам массовых беспорядков создания препятствия для перемещения сотрудников и транспорта ОВД». Обвинение считает, что действия Романа и других вечером 10 августа привели к нарушению движения пяти автобусов и троллейбусов, а также «нарушили общественное спокойствие и права добропорядочных граждан на свободное передвижение». Материальных требований указанные организации не предъявили, сообщают правозащитники.

Адвокат Кононовича заявила, что наличие у стороны обвинения лишь фотографии, на которой он пытается переместить металлическое ограждение, не может свидетельствовать о совершении им инкриминируемых действий: «Из этой фотографии явно следует, что Кононович не совершает поджог или погром, а также не оказывает вооруженное сопротивление каким-то неустановленным представителям органов власти».

Судья Татьяна Шотик приняла аргументы гособвинителя и признала Романа Кононовича виновным по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в условиях усиленного режима.