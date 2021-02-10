|
В Брестском районе поезд протаранил фуру. Пострадал машинист
Источник материала: Onliner
В интернете появилась информация о том, что на железнодорожном переезде возле деревни Мухавец поезд протаранил фуру с полуприцепом. Судя по снимкам, тягач получил серьезные повреждения.
По данным очевидцев, это направление на Влодаву.
УВД Брестского облисполкома пишет, что ДТП случилось на трассе Р17 (Брест — граница Украины). Этот железнодорожный переезд расположен на выезде из областного центра. В настоящее время движение на данном участке Р17 закрыто. На место аварии прибыли сотрудники ГАИ и МЧС.
В результате столкновения состав протащил фуру на несколько десятков метров. Сообщается, что головной вагон сошел с рельс.
Официально
Пресс-служба МВД сообщила, что инцидент произошел около 21:50 на 8-м км автодороги Р17 Брест — граница Украины (перегон Брест-Южный — Бернарды). Тягач столкнулся с пассажирским дизель-поездом сообщением Брест–Влодава. По предварительной информации, 27-летний гражданин Турции на DAF с полуприцепом при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд.
В вагонах находились около 50 пассажиров. Они не пострадали. Людей на автобусах отвезли к месту назначения. Машиниста доставили в больницу, водитель грузовика обошелся без травм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете появилась информация о том, что на железнодорожном переезде возле деревни Мухавец поезд протаранил фуру с полуприцепом. Судя по снимкам, тягач получил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)