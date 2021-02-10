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В Брестском районе поезд протаранил фуру. Пострадал машинист

11.02.2021 06:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В интернете появилась информация о том, что на железнодорожном переезде возле деревни Мухавец поезд протаранил фуру с полуприцепом. Судя по снимкам, тягач получил серьезные повреждения. 

По данным очевидцев, это направление на Влодаву.

В Брестском районе поезд протаранил фуру. Пострадал машинист
В Брестском районе поезд протаранил фуру. Пострадал машинист

УВД Брестского облисполкома пишет, что ДТП случилось на трассе Р17 (Брест — граница Украины). Этот железнодорожный переезд расположен на выезде из областного центра. В настоящее время движение на данном участке Р17 закрыто. На место аварии прибыли сотрудники ГАИ и МЧС.

В результате столкновения состав протащил фуру на несколько десятков метров. Сообщается, что головной вагон сошел с рельс.

Официально

Пресс-служба МВД сообщила, что инцидент произошел около 21:50 на 8-м км автодороги Р17  Брест — граница Украины (перегон Брест-Южный — Бернарды). Тягач столкнулся с пассажирским дизель-поездом сообщением Брест–Влодава. По предварительной информации, 27-летний гражданин Турции на DAF с полуприцепом при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд.

В вагонах находились около 50 пассажиров. Они не пострадали. Людей на автобусах отвезли к месту назначения. Машиниста доставили в больницу, водитель грузовика обошелся без травм.

 
Теги: Брест
 
 
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В интернете появилась информация о том, что на железнодорожном переезде возле деревни Мухавец поезд протаранил фуру с полуприцепом. Судя по снимкам, тягач получил...
 
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