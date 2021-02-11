Свадебные фото российских знаменитостей

Источник материала: ОНТ

Подборка свадебных фото российских знаменитостей, которые вы вряд ли видели в Сети.

Андрей Малахов и Наталья Шкулёва поженились в 2011 году. В прессе раз в полгода появляются слухи про их развод, но пара свою личную жизнь не комментирует и остается вместе.



Андрей Малахов и Наталья Шкулёва

Гарик «Бульдог» Харламов был женат два раза. Все браки закончились разводом. Первая жена – Юлия Лещенко, вторая – Кристина Асмус.



Гарик Харламов и Юлия Лещенко

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская сыграли свадьбу на 115 гостей в 2010 году. Их звездная семья – одна из немногих, которым удалось отпраздновать 10-летний юбилей брачных отношений. И они всё ещё вместе.





Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте тоже недавно связал себя узами брака. В 2017 году 26-летний Никита Пресняков зарегистрировал отношения с 20-летней Аленой Красновой.





Певец и музыкант Влад Топалов успел дважды поставить в паспорте штампы о браке. С первой женой, Ксений Данилиной, они прожили не больше 2 лет, а со второй, Региной Тодоренко, до сих пор вместе. Их свадьба состоялась в 2015 году.



Влад Топалов и Ксения Данилина в день свадьбы

Влад и Регина повторили свадебную церемонию через год для близких и друзей, так как в первый раз невеста уже была на большом сроке беременности и ей было не до гуляний.



Первое торжество Влада Топалова и Регины Тодоренко



Второе торжество Влада Топалова и Регины Тодоренко





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