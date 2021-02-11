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Свадебные фото российских знаменитостей

11.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Свадебные фото российских знаменитостей

Подборка свадебных фото российских знаменитостей, которые вы вряд ли видели в Сети.

 Андрей Малахов и Наталья Шкулёва поженились в 2011 году. В прессе раз в полгода появляются слухи про их развод, но пара свою личную жизнь не комментирует и остается вместе. 


Андрей Малахов и Наталья Шкулёва 

Гарик «Бульдог» Харламов был женат два раза. Все браки закончились разводом. Первая жена – Юлия Лещенко, вторая – Кристина Асмус. 


Гарик Харламов и Юлия Лещенко

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская сыграли свадьбу на 115 гостей в 2010 году. Их звездная семья – одна из немногих, которым удалось отпраздновать 10-летний юбилей брачных отношений. И они всё ещё вместе. 


Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте тоже недавно связал себя узами брака. В 2017 году 26-летний Никита Пресняков зарегистрировал отношения с 20-летней Аленой Красновой. 


Певец и музыкант Влад Топалов успел дважды поставить в паспорте штампы о браке. С первой женой, Ксений Данилиной, они прожили не больше 2 лет, а со второй, Региной Тодоренко, до сих пор вместе. Их свадьба состоялась в 2015 году.


Влад Топалов и Ксения Данилина в день свадьбы 

Влад и Регина повторили свадебную церемонию через год для близких и друзей, так как в первый раз невеста уже была на большом сроке беременности и ей было не до гуляний.


Первое торжество Влада Топалова и Регины Тодоренко


Второе торжество Влада Топалова и Регины Тодоренко


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Подборка свадебных фото российских знаменитостей, которые вы вряд ли видели в Сети.  Андрей Малахов и Наталья Шкулёва поженились в 2011 году. В прессе раз в полгода...
 
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