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«Белнефтехим» ждет от «Роснефти» компенсацию за грязную нефть на $34,5 млн

11.02.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белнефтехим» ждет от «Роснефти» компенсацию за грязную нефть на ,5 млн

«Белнефтехим» ждет компенсацию в размере 34,5 миллиона долларов в эквиваленте от «Роснефти» за инцидент с грязной нефтью. Об этом рассказали в пресс-службе белорусского концерна, пишет БЕЛТА.

Инцидент с грязной нефтью произошел 19 апреля 2019 года. Тогда концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, которая поступала по трубопроводу «Дружба». Протокол о компенсации ущерба был подписан Беларусью с Россией в феврале 2020 года.

Фото: БЕЛТА (архив)


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«Белнефтехим» ждет компенсацию в размере 34,5 миллиона долларов в эквиваленте от «Роснефти» за инцидент с грязной нефтью. Об этом рассказали в пресс-службе...
 
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