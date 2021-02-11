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«Белнефтехим» ждет от «Роснефти» компенсацию за грязную нефть на $34,5 млн
Источник материала: ОНТ
«Белнефтехим» ждет компенсацию в размере 34,5 миллиона долларов в эквиваленте от «Роснефти» за инцидент с грязной нефтью. Об этом рассказали в пресс-службе белорусского концерна,
Инцидент с грязной нефтью произошел 19 апреля 2019 года. Тогда концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти, которая поступала по трубопроводу «Дружба». Протокол о компенсации ущерба был подписан Беларусью с Россией в феврале 2020 года.
Фото: БЕЛТА (архив)
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«Белнефтехим» ждет компенсацию в размере 34,5 миллиона долларов в эквиваленте от «Роснефти» за инцидент с грязной нефтью. Об этом рассказали в пресс-службе...
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