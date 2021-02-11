Когда в Беларуси начнется массовая вакцинация от COVID-19, рассказали в Минздраве

Источник материала: ОНТ

Стало известно, когда планируется массовая вакцинация жителей Беларуси от COVID-19. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на заявление министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича, которое он сделал в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».

Глава Минздрава уточнил, что вакцинировать будут тех, кто изъявит желание и у кого не будет противопоказаний.

Фото: БЕЛТА





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