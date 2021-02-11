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Когда в Беларуси начнется массовая вакцинация от COVID-19, рассказали в Минздраве
Источник материала: ОНТ
Стало известно, когда планируется массовая вакцинация жителей Беларуси от COVID-19. Об этом
Глава Минздрава уточнил, что вакцинировать будут тех, кто изъявит желание и у кого не будет противопоказаний.
Фото: БЕЛТА
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Стало известно, когда планируется массовая вакцинация жителей Беларуси от COVID-19. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на заявление министра здравоохранения Беларуси...
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