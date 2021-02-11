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Белорусские демократы обсудили модернизацию экономики

11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители «Круглого стола демократических сил» Беларуси обсудили роль государства в экономике страны, передает телеканал «МИР 24».

Эксперты и предприниматели предложили свои идеи по модернизации предприятий и сделали акцент на иностранном опыте, в частности, азиатском. Минск и Пекин связывают международные проекты в различных сферах.

«У нас есть с китайскими партнерами совместные проекты, тот же индустриальный парк «Великий камень», очень много спортивных, культурных объектов, очень много экономических проектов. Опыт Китая, он передовой», – отметил руководитель информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.

Организация «Круглый стол демократических сил» появилась в Беларуси осенью, после выборов президента. И стала диалоговой площадкой для обсуждения общественно-политической жизни страны.



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Теги: Минск
 
 
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Представители «Круглого стола демократических сил» сделали акцент на иностранном опыте, в частности, азиатском.
 
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