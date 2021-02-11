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Белорусские демократы обсудили модернизацию экономики
11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представители «Круглого стола демократических сил» Беларуси обсудили роль государства в экономике страны, передает телеканал «МИР 24».
Эксперты и предприниматели предложили свои идеи по модернизации предприятий и сделали акцент на иностранном опыте, в частности, азиатском. Минск и Пекин связывают международные проекты в различных сферах.
Организация «Круглый стол демократических сил» появилась в Беларуси осенью, после выборов президента. И стала диалоговой площадкой для обсуждения общественно-политической жизни страны.
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Представители «Круглого стола демократических сил» сделали акцент на иностранном опыте, в частности, азиатском.
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