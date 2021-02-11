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Девять банков, где можно оформить овердрафт на карту

11.02.2021 07:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие банки предоставляют возможность подключить овердрафт к зарплатной или дебетовой карте. Даже если не планируете брать у банка в долг сейчас, наличие такой опции у вашей карты может выручить в нужный момент. FINANCE.TUT.BY собрал актуальные условия оформления овердрафта в разных банках.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обзоре рассматривались овердрафтные кредиты для клиентов банков по зарплатному/другим проектам. Не включены в обзор возобновляемые и невозобновляемые кредитные карты, а также овердрафтные кредиты с дополнительными условиями: обязательным наличием депозита в банке или оформлением договора страхования. От каждого банка было выбрано по одному кредитному предложению.

Вот девять банков, в которых сегодня можно оформить овердрафтный кредит на свою зарплатную или дебетовую карту.

Банк, кредит

Сумма; ставка (изменение с декабря); срок кредитования

Справка доходах; категория клиента

Альфа-Банк,
Альфа-Овердрафт

от 100 BYN до 5 тыс. BYN; 24,9% (без изменений); в течение срока действия карты

без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private)

Банк БелВЭБ,
Овердрафт (в т. ч. онлайн)

от 100 до 200 BYN; 13,33%; 1 год

справка о доходах за 3−6 месяцев; любой клиент банка

Банк Дабрабыт,
Овердрафт «Зарплатный»

от 50 BYN до 10 тыс. BYN; 13,33% (без изменений); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней

справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка

Банк Решение,
Онлайн-овердрафт

от 200 BYN до 5 тыс. BYN; 21% (без изменений); срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Белгазпромбанк,
Онлайн-овердрафт

до 5 тыс. BYN; 23,9% (+4 п. п.); погашение транша до 720 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Белинвестбанк,
Овердрафт ПРЕСТИЖ +

до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (без изменений); 90 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +

Приорбанк,
Овердрафт к зарплатному счету

до 7,5 тыс. BYN; 24% (без изменений); 3, 6 или 12 месяцев

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

РРБ-Банк,
Время не ждет

от 500 BYN до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33% (без изменений); срок кредитования — 12 месяцев

справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка

Технобанк,
Зарплатный овердрафт

от 100 BYN до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Банк, кредит

Сумма; ставка (изменение с декабря); срок кредитования

Справка доходах; категория клиента

Альфа-Банк,
Альфа-Овердрафт

от 100 BYN до 5 тыс. BYN; 24,9% (без изменений); в течение срока действия карты

без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private)

Банк БелВЭБ,
Овердрафт (в т.ч. онлайн)

от 100 до 200 BYN; 13,33%; 1 год

справка о доходах за 3−6 месяцев; любой клиент банка

Банк Дабрабыт,
Овердрафт «Зарплатный»

от 50 BYN до 10 тыс. BYN; 13,33% (без изменений); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней

справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка

Банк Решение,
Онлайн-овердрафт

от 200 BYN до 5 тыс. BYN; 21% (без изменений); срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Белгазпромбанк,
Онлайн-овердрафт

до 5 тыс. BYN; 23,9% (+4 п. п.); погашение транша до 720 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Белинвестбанк,
Овердрафт ПРЕСТИЖ +

до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (без изменений); 90 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +

Приорбанк,
Овердрафт к зарплатному счёту

до 7,5 тыс. BYN; 24% (без изменений); 3, 6 или 12 месяцев

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

РРБ-Банк,
Время не ждёт

от 500 BYN до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33% (без изменений); срок кредитования — 12 месяцев

справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка

Технобанк,
Зарплатный овердрафт

от 100 BYN до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней

без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Какие условия действуют по овердрафту

 
 
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Многие банки предоставляют возможность подключить овердрафт к зарплатной или дебетовой карте. Даже если не планируете брать у банка в долг сейчас, наличие такой...
 
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