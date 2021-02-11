Девять банков, где можно оформить овердрафт на карту

Источник материала: Tut.by

Многие банки предоставляют возможность подключить овердрафт к зарплатной или дебетовой карте. Даже если не планируете брать у банка в долг сейчас, наличие такой опции у вашей карты может выручить в нужный момент. FINANCE.TUT.BY собрал актуальные условия оформления овердрафта в разных банках.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обзоре рассматривались овердрафтные кредиты для клиентов банков по зарплатному/другим проектам. Не включены в обзор возобновляемые и невозобновляемые кредитные карты, а также овердрафтные кредиты с дополнительными условиями: обязательным наличием депозита в банке или оформлением договора страхования. От каждого банка было выбрано по одному кредитному предложению.

Вот девять банков, в которых сегодня можно оформить овердрафтный кредит на свою зарплатную или дебетовую карту.

Банк, кредит Сумма; ставка (изменение с декабря); срок кредитования Справка доходах; категория клиента Альфа-Банк,

Альфа-Овердрафт от 100 BYN до 5 тыс. BYN; 24,9% (без изменений); в течение срока действия карты без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private) Банк БелВЭБ,

Овердрафт (в т. ч. онлайн) от 100 до 200 BYN; 13,33%; 1 год справка о доходах за 3−6 месяцев; любой клиент банка Банк Дабрабыт,

Овердрафт «Зарплатный» от 50 BYN до 10 тыс. BYN; 13,33% (без изменений); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка Банк Решение,

Онлайн-овердрафт от 200 BYN до 5 тыс. BYN; 21% (без изменений); срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита без справки о доходах; зарплатный клиент банка Белгазпромбанк,

Онлайн-овердрафт до 5 тыс. BYN; 23,9% (+4 п. п.); погашение транша до 720 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка Белинвестбанк,

Овердрафт ПРЕСТИЖ + до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (без изменений); 90 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ + Приорбанк,

Овердрафт к зарплатному счету до 7,5 тыс. BYN; 24% (без изменений); 3, 6 или 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка РРБ-Банк,

Время не ждет от 500 BYN до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33% (без изменений); срок кредитования — 12 месяцев справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка Технобанк,

Зарплатный овердрафт от 100 BYN до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Банк, кредит Сумма; ставка (изменение с декабря); срок кредитования Справка доходах; категория клиента Альфа-Банк,

Альфа-Овердрафт от 100 BYN до 5 тыс. BYN; 24,9% (без изменений); в течение срока действия карты без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private) Банк БелВЭБ,

Овердрафт (в т.ч. онлайн) от 100 до 200 BYN; 13,33%; 1 год справка о доходах за 3−6 месяцев; любой клиент банка Банк Дабрабыт,

Овердрафт «Зарплатный» от 50 BYN до 10 тыс. BYN; 13,33% (без изменений); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка Банк Решение,

Онлайн-овердрафт от 200 BYN до 5 тыс. BYN; 21% (без изменений); срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита без справки о доходах; зарплатный клиент банка Белгазпромбанк,

Онлайн-овердрафт до 5 тыс. BYN; 23,9% (+4 п. п.); погашение транша до 720 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка Белинвестбанк,

Овердрафт ПРЕСТИЖ + до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (без изменений); 90 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ + Приорбанк,

Овердрафт к зарплатному счёту до 7,5 тыс. BYN; 24% (без изменений); 3, 6 или 12 месяцев без справки о доходах; зарплатный клиент банка РРБ-Банк,

Время не ждёт от 500 BYN до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33% (без изменений); срок кредитования — 12 месяцев справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка Технобанк,

Зарплатный овердрафт от 100 BYN до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней без справки о доходах; зарплатный клиент банка

Какие условия действуют по овердрафту