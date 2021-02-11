Девять банков, где можно оформить овердрафт на карту

Многие банки предоставляют возможность подключить овердрафт к зарплатной или дебетовой карте. Даже если не планируете брать у банка в долг сейчас, наличие такой опции у вашей карты может выручить в нужный момент. FINANCE.TUT.BY собрал актуальные условия оформления овердрафта в разных банках.
В обзоре рассматривались овердрафтные кредиты для клиентов банков по зарплатному/другим проектам. Не включены в обзор возобновляемые и невозобновляемые кредитные карты, а также овердрафтные кредиты с дополнительными условиями: обязательным наличием депозита в банке или оформлением договора страхования. От каждого банка было выбрано по одному кредитному предложению.
Вот девять банков, в которых сегодня можно оформить овердрафтный кредит на свою зарплатную или дебетовую карту.
Банк, кредит
Сумма; ставка (изменение с декабря); срок кредитования
Справка доходах; категория клиента
Альфа-Банк,
Альфа-Овердрафт
от 100 BYN до 5 тыс. BYN; 24,9% (без изменений); в течение срока действия карты
без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private)
Банк БелВЭБ,
Овердрафт (в т. ч. онлайн)
от 100 до 200 BYN; 13,33%; 1 год
справка о доходах за 3−6 месяцев; любой клиент банка
Банк Дабрабыт,
Овердрафт «Зарплатный»
от 50 BYN до 10 тыс. BYN; 13,33% (без изменений); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней
справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка
Банк Решение,
Онлайн-овердрафт
от 200 BYN до 5 тыс. BYN; 21% (без изменений); срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Белгазпромбанк,
Онлайн-овердрафт
до 5 тыс. BYN; 23,9% (+4 п. п.); погашение транша до 720 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Белинвестбанк,
Овердрафт ПРЕСТИЖ +
до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (без изменений); 90 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +
Приорбанк,
Овердрафт к зарплатному счету
до 7,5 тыс. BYN; 24% (без изменений); 3, 6 или 12 месяцев
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
РРБ-Банк,
Время не ждет
от 500 BYN до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33% (без изменений); срок кредитования — 12 месяцев
справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка
Технобанк,
Зарплатный овердрафт
от 100 BYN до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Банк, кредит
Сумма; ставка (изменение с декабря); срок кредитования
Справка доходах; категория клиента
Альфа-Банк,
Альфа-Овердрафт
от 100 BYN до 5 тыс. BYN; 24,9% (без изменений); в течение срока действия карты
без справки о доходах; все клиенты банка (зарплатные, пакеты решений Альфа Smart, пакет A-Private)
Банк БелВЭБ,
Овердрафт (в т.ч. онлайн)
от 100 до 200 BYN; 13,33%; 1 год
справка о доходах за 3−6 месяцев; любой клиент банка
Банк Дабрабыт,
Овердрафт «Зарплатный»
от 50 BYN до 10 тыс. BYN; 13,33% (без изменений); срок возобновляемости — 12 месяцев, срок возврата 1 транша — 90 дней
справка о доходах за 3 месяца; зарплатный клиент банка
Банк Решение,
Онлайн-овердрафт
от 200 BYN до 5 тыс. BYN; 21% (без изменений); срок возобновляемости — 11 месяцев; срок кредитования — в течение 1 месяца после истечения срока предоставления кредита
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Белгазпромбанк,
Онлайн-овердрафт
до 5 тыс. BYN; 23,9% (+4 п. п.); погашение транша до 720 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
Белинвестбанк,
Овердрафт ПРЕСТИЖ +
до 3 тыс. BYN; первые 20 дней — 0,001%, далее — 13,33% (без изменений); 90 дней
без справки о доходах; зарплатный клиент банка по карте ПРЕСТИЖ +
Приорбанк,
Овердрафт к зарплатному счёту
до 7,5 тыс. BYN; 24% (без изменений); 3, 6 или 12 месяцев
без справки о доходах; зарплатный клиент банка
РРБ-Банк,
Время не ждёт
от 500 BYN до 10 тыс. BYN, но не более 200% от среднемесячной зарплаты за 2 последних месяца; 9,83% — первые 30 дней, далее — 13,33% (без изменений); срок кредитования — 12 месяцев
справка о доходах за 2 месяца; зарплатный клиент банка
Технобанк,
Зарплатный овердрафт
от 100 BYN до 10 тыс. BYN; первые 10 дней — 0,0001%, далее — 16% (без изменений); 24 месяца, срок пользования траншем 90−120 дней