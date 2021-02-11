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У семейной пары из Бреста «лжебанкир» похитил со счета более 43 тысяч рублей

11.02.2021 07:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После звонка «работника банка» семейная пара из Бреста лишилась более 43 тысяч рублей, сообщает СК.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вечером 8 февраля 34-летней жительнице Бреста по Viber позвонил неизвестный, который представился работником банка. Он сказал потерпевшей, что с ее банковского счета кто-то пытается списать денежные средства. Для того, чтобы остановить эту операцию, она должна была сообщить реквизиты банковской карты.

Брестчанка все сообщила, после чего с ее совместного с супругом счета сняли более 43 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере).

 
Теги: Брест
 
 
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Реквизиты счета брестчанка сама сообщила злоумышленнику по Viber.
 
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