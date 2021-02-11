Сколько стоит построить двухэтажный дом? Изучили смету для проекта на 139 «квадратов»

Источник материала: Tut.by

Дома простой геометрической формы и традиционными двускатными кровлями можно считать классикой — в частной застройке таких будет большинство. Сегодня мы посчитаем, во сколько обойдется строительство двухэтажного дома на 139 «квадратов» в каркасном исполнении.





Типовой проект № 1662 выбирают самые практичные застройщики. Архитектор компании «1000 проектов» Оксана Ушкова говорит, что за последние 5−6 лет проект реализовывался много десятков раз.





— Что-то возводилось нашими силами, что-то заказчики реализовывали самостоятельно, — рассказывает она. — И с течением времени возникло много вариантов планировок, ведь практически каждый заказчик хочет хоть немного индивидуализировать даже типовой проект. Есть вариант, когда владелец дома пристроил Г-образную террасу под удлиненным кровельным свесом. В итоге мы получили совершенно новый проект, хотя внутреннее содержание осталось прежним.



Вариант с террасой

При площади 139 м² в этом двухэтажном доме 5 спален, при этом четыре из них немаленькие — от 15 до 17 м², и одна — 9 м².



План первого этажа

Кухня и гостиная могут быть как в раздельном, так и в совмещенном исполнении. Из кухни можно сделать выход на небольшую террасу (некоторые заказчики отказываются от террасы, компенсируя это балконом). В доме предусмотрено помещение топочной. На каждом этаже — по одному санузлу.



План второго этажа

Сколько стоит построить?

Сколько стоит построить такой дом, можно судить по реальной смете затрат уже реализованного проекта. Так, свайно-ростверковый фундамент с черновой стяжкой, толщиной 100 мм, а также с прокладкой коммуникаций под ней, с работой и материалами обошелся в 18 800 рублей.

Каркас дома собирался из пиломатериала техсушки с пропиткой огнебиозащитными составами. Толщина утеплителя в стенах — 200 мм (наружные стены 150 мм + перекрестное контрутепление 50 мм). Утепление перекрытия — 200 мм (для внутренних стен — 150 и 100 мм). В стоимость каркаса — 43 000 рублей — входит установка стропильной системы, монтаж мембран (пароизоляция внутри и гидроветрозащита снаружи).





Кровля из металлочерепицы с монтажом утепленных коробов вентканалов обошлась в 14 800 рублей.

Внешняя отделка обошлась в 18 500 рублей. В стоимость входят: фасад из имитации бруса с пропиткой в 2 слоя, подшивка крыши софитами ПВХ, монтаж водосточной системы (ПВХ), обустройство оконных и дверных откосов (материалы и работа).





Окна (профиль КВЕ, двухкамерный стеклопакет) и входная металлическая дверь с терморазрывом добавили к стоимости еще 8600 рублей.

Разводка в доме черновой электрики, монтаж системы отопления (радиаторы + теплые полы), разводка канализации и водоснабжения по дому, прокладка утепленных вентиляционных труб — 20 700 рублей.

В смете есть и черновая внутренняя отделка — зашивка стен ОСБ-плитами, утепление пола первого этажа пеноплексом и заливка чистовой стяжки, зашивка полов мансардного этажа в два слоя ОСБ и ЦСП. Это стоит 17 500 рублей.

Общая стоимость данной комплектации составит 142 000 рублей, или 1021 рубль за «квадрат» (392 доллара по курсу).