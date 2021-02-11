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Беларусь засыплет снегом

11.02.2021 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В четверг погоду в республике будет определять холодная неустойчивая воздушная масса.

Беларусь засыплет снегом

По прогнозу синоптиков, днем по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта от циклона с центром над территорией Украины.

Будет преобладать облачная погода. В северо-западных и центральных районах пройдет небольшой снег. По юго-востоку республики временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, по юго-востоку порывистый. Погода в регионах:

  • Брест -7..-9°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 5-10 м/с);
  • Витебск -11..-13°C (вероятность осадков 60-70%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с);
  • Гомель -9..-11°C (вероятность осадков более 90%, временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных дорогах гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно -9..-11°C (вероятность осадков 60-70%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с);
  • Могилев -11..-13°C (вероятность осадков 80-90%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12-14 м/с);
  • Минск -11..-13°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В четверг погоду в республике будет определять холодная неустойчивая воздушная масса.
 
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