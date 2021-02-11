Беларусь засыплет снегом

В четверг погоду в республике будет определять холодная неустойчивая воздушная масса.





По прогнозу синоптиков, днем по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта от циклона с центром над территорией Украины.

Будет преобладать облачная погода. В северо-западных и центральных районах пройдет небольшой снег. По юго-востоку республики временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, по юго-востоку порывистый. Погода в регионах:

Брест -7..-9°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 5-10 м/с);

Витебск -11..-13°C (вероятность осадков 60-70%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с);

Гомель -9..-11°C (вероятность осадков более 90%, временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных дорогах гололедица, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно -9..-11°C (вероятность осадков 60-70%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с);

Могилев -11..-13°C (вероятность осадков 80-90%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 12-14 м/с);

Минск -11..-13°C (вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 4-9 м/с).