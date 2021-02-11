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Беларусь засыплет снегом
Источник материала: Навiны
В четверг погоду в республике будет определять холодная неустойчивая воздушная масса.
По прогнозу синоптиков, днем по юго-востоку скажется влияние атмосферного фронта от циклона с центром над территорией Украины.
Будет преобладать облачная погода. В северо-западных и центральных районах пройдет небольшой снег. По юго-востоку республики временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северный, северо-восточный умеренный, по юго-востоку порывистый. Погода в регионах:
Из-за неблагоприятных погодных явлений
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В четверг погоду в республике будет определять холодная неустойчивая воздушная масса.
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