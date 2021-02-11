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Тихановская: следует запретить всем бизнесам, связанным с семьей Лукашенко, хранить свои активы в банках ЕС

11.02.2021 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская накануне приняла участие в онлайн-дискуссии «Куда движется Беларусь?».

Тихановская: следует запретить всем бизнесам, связанным с семьей Лукашенко, хранить свои активы в банках ЕС

Мероприятие проводил Королевский институт Элькано в Испании. Соорганизаторами выступили правительства Литвы и Польши.

В своем приветственном слове белорусский политик рассказала о политзаключенных, призвала расширить санкции против режима и продолжать помощь гражданскому обществу Беларуси.

«Все виновные в нарушениях прав человека должны быть включены в санкционные списки ЕС. Следует запретить всем бизнесам, связанным с семьей Лукашенко, хранить свои активы в европейских банках», — заявила она.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, в мероприятии приняли участие в том числе директор Королевского института Элькано Чарльз Пауэлл, вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, вице-министр иностранных дел Польши Мартин Пшидач, представители МИДа Испании.

В ходе дискуссии были подчеркнута важность давления европейских стран на режим Лукашенко; высказана поддержка требованию новых выборов в Беларуси, а также анонсирована работа ЕС над Всеобъемлющим планом помощи Беларуси.

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты приняла участие в онлайн-слушании Комитета по иностранным делам парламента Италии.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская накануне приняла участие в онлайн-дискуссии «Куда движется Беларусь?».
 
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