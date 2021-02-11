Источник материала: Хартия'97

Жители Лиды вышли на протестный марш 11.02.2021, 8:07

Шествия в городе будут продолжаться до отставки незаконной власти.

Лида вчера вечером вышла на марш протеста.

«Мы против антинародного ВНС и будем выходить на улицы, пока этот беспредел не прекратиться и в стране не заработает закон», — заявили участники акции.

Видео опубликовал телеграм-канал «Реальная Беларусь» .

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