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Жители Лиды вышли на протестный марш
Источник материала: Хартия'97
Жители Лиды вышли на протестный марш
Шествия в городе будут продолжаться до отставки незаконной власти.
Лида вчера вечером вышла на марш протеста.
«Мы против антинародного ВНС и будем выходить на улицы, пока этот беспредел не прекратиться и в стране не заработает закон», — заявили участники акции.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Шествия в городе будут продолжаться до отставки незаконной власти.
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