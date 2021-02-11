ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кто станет госсекретарем Союзного государства?

11.02.2021 08:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Москва и Минск обсудили смену госсекретаря Союзного государства

Григорий Рапота
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

По его информации, 77-летний Григорий Рапота, который занимает данный пост с 2011 года, в скором времени уйдет в отставку. С высокой долей вероятности его место займет нынешний посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. РБК отмечает, что источники, связанные с белорусскими властями, также подтверждают то, что именно Мезенцев является основным кандидатом.

Ранее Мезенцев заявил о «глобальном плане» отрыва Минска от Москвы. Посол рассказал, что на две страны оказывается «беспрецедентное давление». По его словам, санкции против России и Беларуси являются инструментом вывода потенциальных конкурентов из региональных рынков, а не ответом на политическую ситуацию.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва и Минск обсудили смену госсекретаря Союзного государства
 
Новости дня
Новости разные
 
Класковский о провластном соцопросе: И вот на кого все это рассчитано?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by