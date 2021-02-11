Класковский о провластном соцопросе: И вот на кого все это рассчитано?









БелТА выдало россыпь социологической цифири о том, как сильно белорусы доверяют Лукашенко и как плохо относятся к оппозиции и протестам. Цифирь по итогам масштабного опроса огласил Сергей Мусиенко, директор Аналитического центра EcooM, пишет политический аналитик Александр Класковский.





Похоже, что это и есть тот самый опрос ко Всебелорусскому собранию, так распиаренный самим вождем. По данным БелТА, которое выступило заказчиком исследования, опрошено 9896 респондентов, Лукашенко говорил о десяти тысячах.





У ЕсооМ в независимом сообществе — устойчивая репутация структуры, обслуживающей режим. Она давала высочайшие цифры рейтинга Лукашенко перед прошлогодними выборами — теми самыми, после которых белорусы вышли на улицы, посчитав свои голоса украденными.





Сообщается также, что исследование проведено с привлечением фонда «Украинская политика». Достаточно сказать, что его руководитель Кость Бондаренко — желанный гость на экранах БТ.





И вот на кого все это рассчитано? Адептам «батьки» никакая социология вообще не нужна, а противники режима, естественно, ни на йоту не поверят цифрам исследования. «ЕсооМ по заказу БелТА» — это тот случай, когда sapienti sat.





В общем, как ни интриговал вождь публику крутизной этого мегаопроса, в результате — з вялікага грому ды малы дождж.