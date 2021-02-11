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В Могилеве запретили оставлять машины на Лепешинского
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на улице Лепешинского вновь запретили остановку и стоянку автомобилей. Такое решение приняла ГАИ из-за постоянных заторов на улице,
Для стоянки рекомендуют выбирать близлежащие парковки, либо ставить машины на парковке ТЦ «Атриум» — там первые 2 часа бесплатные.
ГАИ предупреждает, что будет сейчас пристально контролировать нарушителей на Лепешинского.
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Такое решение приняла ГАИ из-за постоянных заторов на улице.
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