В Могилеве запретили оставлять машины на Лепешинского

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на улице Лепешинского вновь запретили остановку и стоянку автомобилей. Такое решение приняла ГАИ из-за постоянных заторов на улице, сообщает MogilevNews.by.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Для стоянки рекомендуют выбирать близлежащие парковки, либо ставить машины на парковке ТЦ «Атриум» — там первые 2 часа бесплатные.

ГАИ предупреждает, что будет сейчас пристально контролировать нарушителей на Лепешинского.