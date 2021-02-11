ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве запретили оставлять машины на Лепешинского

11.02.2021 08:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на улице Лепешинского вновь запретили остановку и стоянку автомобилей. Такое решение приняла ГАИ из-за постоянных заторов на улице, сообщает MogilevNews.by.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Для стоянки рекомендуют выбирать близлежащие парковки, либо ставить машины на парковке ТЦ «Атриум» — там первые 2 часа бесплатные.

ГАИ предупреждает, что будет сейчас пристально контролировать нарушителей на Лепешинского.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение приняла ГАИ из-за постоянных заторов на улице.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самое ужасное преступление — говорить правду. Почему блогеры уезжают из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by