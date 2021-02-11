Работал с тренером Домрачевой и женился на подруге по сборной. Чемпион мира по биатлону ушел из спорта

Источник материала: Tut.by

Накануне старта ЧМ в Поклюке норвежский биатлонист Ларс Хегле Биркеланд объявил о завершении карьеры. Чемпион мира так и не смог вернуться на топ-уровень после болезней, которые атаковали его в прошлом сезоне. «Пришло время сказать спасибо и прощай моей первой любви», — так намекнул на уход из биатлона норвежец, которому 11 февраля стукнуло 33 года. О спортивных взлетах и падениях Биркеланда и семейном счастье с подругой по сборной — в материале SPORT.TUT.BY.



Фото из личного архива Фанни Хурн Биркеланд

Эстафетные успехи и преданность биатлону

Ларс Хегле Биркеланд пришел в биатлон почти 24 года назад, и 14 из них занимался этим спортом профессионально.

— У меня никогда не было плана Б, за эти годы я вложил в спорт всю душу. Хоть иногда мне хотелось более высоких результатов, оглядываясь на свою карьеру, я понимаю, что она превзошла все мои детские мечты и цели, — написал Бирки в прощальном посте.

К своим 33 годам он обзавелся репутацией надежного эстафетного бойца, о чем свидетельствуют главные победы в карьере норвежца: Биркеланд — серебряный призер Олимпиады-2018 в мужской эстафете и чемпион мира-2019 в этой же дисциплине.

Тарьей Бё отмечал , что не знает спортсмена, более преданного биатлону, чем Ларс Хегле.



Фото из инстаграма Ларса Хегле Биркеланда

Проблемы со здоровьем и работа с тренером Домрачевой

Биркеланд пытался вернуться в мировую элиту после прошлого неудачного сезона, состоявшего сплошь из проблем со здоровьем и плохой формы. Несмотря на то, что не отобрался ни в основной, ни в резервный состав сборной Норвегии на сезон 2020/2021, в мае прошлого года биатлонист заявил, что продолжит спортивную карьеру.

Он начал работать под руководством тренера Рогера Груббена — того самого, который ранее сотрудничал с Бьорндаленом, разглядел в юниорском возрасте талант норвежки Марте Олсбю Ройзеланд, а также возвращал в большой спорт после декретного перерыва Дарью Домрачеву.

Груббен сам вышел на Биркеланда и предложил ему поработать в тандеме.



Фото из инстаграма Ларса Хегле Биркеланда

— Я решил согласиться. Этот выбор сделать было легко. У меня есть амбиции пройти квалификацию на Кубок мира, а затем войти в состав команды на чемпионат мира. Олимпиада в Пекине через два года — самая значимая цель, — говорил чемпион мира в мае 2020-го.

Он намеревался уделять больше внимания собственному развитию.

— Это невозможно, когда тренируешься в команде, — подчеркивал Биркеланд.

Рогер Груббен верил в возвращение биатлониста и говорил, что после одного плохого сезона не нужно сдаваться и ставить крест на карьере.

— Ларс Хегле может попытаться — вместо того, чтобы сидеть в кресле-качалке несколько десятилетий и задаваться вопросом, не ушел ли он слишком рано, — отмечал Груббен.



Фото: langrenn

Провальное возвращение и завершение карьеры

В августе 2020-го Биркеланд выиграл масс-старт на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии, но на этом все. Он так и не смог отобраться ни на Кубок мира, ни на Кубок IBU.

— Я предпринял попытку вернуться в хорошие кондиции. К сожалению, мне это не удалось, и я понял, что эта эпоха жизни подошла к концу, — заявил Ларс Хегле в феврале 2021-го.

Тарьей Бё теплыми словами проводил Биркеланда из большого спорта и пошутил о том, что теперь в норвежской сборной остался только один старик — сам Тарьей.



Фото из инстаграма Ларса Хегле Биркеланда

На вопрос, чем 33-летний Ларс Хегле займется в неспортивной жизни, он на данный момент затруднился ответить.

— Я с нетерпением жду возможности немного насладиться полной свободой. Собираюсь выяснить, куда держу путь и что собираюсь делать, когда наконец-то стану «взрослым».

Свадьба с подругой по сборной

Его супруга — Фанни Хурн Биркеланд — завершила карьеру еще раньше, в 2017 году.



Фото из личного архива Фанни Хурн Биркеланд

Их история любви началась больше 10 лет назад. По семейной легенде, первой влюбилась Фанни. Она положила глаз на партнера по сборной еще на Играх в Ванкувере в 2010-м. Через несколько лет они стали парой, а приятельские отношения переросли в сожительство.

— У этого решения много преимуществ, — говорила биатлонистка. — Мы много времени проводим вместе. В нашем виде спорта много переездов, поэтому нет возможности близко общаться с людьми, ведущими обычную жизнь.

В 2015 году пара сыграла свадьбу. А на пятую годовщину их семейной жизни спортсменка написала: «Жизнь не стала менее сумасшедшей. И, что-то мне подсказывает, дальше все будет только по нарастающей».



Фото из личного архива Фанни Хурн Биркеланд

Фанни всегда поддерживала Биркеланда — и в его успешные годы, и в провальные.

— Улыбайся до ушей, а я просто буду рядом, — такими словами она подбадривала любимого в 2019 году.

Когда Ларс Хегле объявил о завершении карьеры, Фанни Хурн в первую очередь поблагодарила биатлон за то, что свел их вместе. А еще отдельно сказала спасибо Бирки за то, что променял изнурительные тренировки на более размеренную и тихую жизнь рядом с ней.



Фото из инстаграма Ларса Хегле Биркеланда

— Но если ты слишком пожалеешь об этом решении, то всегда сможешь вернуться, — напомнила мужу чемпионка мира.