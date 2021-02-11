Работал с тренером Домрачевой и женился на подруге по сборной. Чемпион мира по биатлону ушел из спорта

Накануне старта ЧМ в Поклюке норвежский биатлонист Ларс Хегле Биркеланд объявил о завершении карьеры. Чемпион мира так и не смог вернуться на топ-уровень после болезней, которые атаковали его в прошлом сезоне. «Пришло время сказать спасибо и прощай моей первой любви», — так намекнул на уход из биатлона норвежец, которому 11 февраля стукнуло 33 года. О спортивных взлетах и падениях Биркеланда и семейном счастье с подругой по сборной — в материале SPORT.TUT.BY.
Эстафетные успехи и преданность биатлону
Ларс Хегле Биркеланд пришел в биатлон почти 24 года назад, и 14 из них занимался этим спортом профессионально.
— У меня никогда не было плана Б, за эти годы я вложил в спорт всю душу. Хоть иногда мне хотелось более высоких результатов, оглядываясь на свою карьеру, я понимаю, что она превзошла все мои детские мечты и цели, — написал Бирки в прощальном посте.
К своим 33 годам он обзавелся репутацией надежного эстафетного бойца, о чем свидетельствуют главные победы в карьере норвежца: Биркеланд — серебряный призер Олимпиады-2018 в мужской эстафете и чемпион мира-2019 в этой же дисциплине.
Тарьей Бё отмечал, что не знает спортсмена, более преданного биатлону, чем Ларс Хегле.
Проблемы со здоровьем и работа с тренером Домрачевой
Биркеланд пытался вернуться в мировую элиту после прошлого неудачного сезона, состоявшего сплошь из проблем со здоровьем и плохой формы. Несмотря на то, что не отобрался ни в основной, ни в резервный состав сборной Норвегии на сезон 2020/2021, в мае прошлого года биатлонист заявил, что продолжит спортивную карьеру.
Он начал работать под руководством тренера Рогера Груббена — того самого, который ранее сотрудничал с Бьорндаленом, разглядел в юниорском возрасте талант норвежки Марте Олсбю Ройзеланд, а также возвращал в большой спорт после декретного перерыва Дарью Домрачеву.
Груббен сам вышел на Биркеланда и предложил ему поработать в тандеме.
— Я решил согласиться. Этот выбор сделать было легко. У меня есть амбиции пройти квалификацию на Кубок мира, а затем войти в состав команды на чемпионат мира. Олимпиада в Пекине через два года — самая значимая цель, — говорил чемпион мира в мае 2020-го.
Он намеревался уделять больше внимания собственному развитию.
— Это невозможно, когда тренируешься в команде, — подчеркивал Биркеланд.
Рогер Груббен верил в возвращение биатлониста и говорил, что после одного плохого сезона не нужно сдаваться и ставить крест на карьере.
— Ларс Хегле может попытаться — вместо того, чтобы сидеть в кресле-качалке несколько десятилетий и задаваться вопросом, не ушел ли он слишком рано, — отмечал Груббен.
Провальное возвращение и завершение карьеры
В августе 2020-го Биркеланд выиграл масс-старт на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии, но на этом все. Он так и не смог отобраться ни на Кубок мира, ни на Кубок IBU.
— Я предпринял попытку вернуться в хорошие кондиции. К сожалению, мне это не удалось, и я понял, что эта эпоха жизни подошла к концу, — заявил Ларс Хегле в феврале 2021-го.
Тарьей Бё теплыми словами проводил Биркеланда из большого спорта и пошутил о том, что теперь в норвежской сборной остался только один старик — сам Тарьей.
На вопрос, чем 33-летний Ларс Хегле займется в неспортивной жизни, он на данный момент затруднился ответить.
— Я с нетерпением жду возможности немного насладиться полной свободой. Собираюсь выяснить, куда держу путь и что собираюсь делать, когда наконец-то стану «взрослым».
Свадьба с подругой по сборной
Его супруга — Фанни Хурн Биркеланд — завершила карьеру еще раньше, в 2017 году.
Их история любви началась больше 10 лет назад. По семейной легенде, первой влюбилась Фанни. Она положила глаз на партнера по сборной еще на Играх в Ванкувере в 2010-м. Через несколько лет они стали парой, а приятельские отношения переросли в сожительство.
— У этого решения много преимуществ, — говорила биатлонистка. — Мы много времени проводим вместе. В нашем виде спорта много переездов, поэтому нет возможности близко общаться с людьми, ведущими обычную жизнь.
В 2015 году пара сыграла свадьбу. А на пятую годовщину их семейной жизни спортсменка написала: «Жизнь не стала менее сумасшедшей. И, что-то мне подсказывает, дальше все будет только по нарастающей».
Фанни всегда поддерживала Биркеланда — и в его успешные годы, и в провальные.
— Улыбайся до ушей, а я просто буду рядом, — такими словами она подбадривала любимого в 2019 году.
Когда Ларс Хегле объявил о завершении карьеры, Фанни Хурн в первую очередь поблагодарила биатлон за то, что свел их вместе. А еще отдельно сказала спасибо Бирки за то, что променял изнурительные тренировки на более размеренную и тихую жизнь рядом с ней.
— Но если ты слишком пожалеешь об этом решении, то всегда сможешь вернуться, — напомнила мужу чемпионка мира.