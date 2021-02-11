Какую технику подарить девушке на 14 февраля - собрали семь вариантов

Источник материала: Tut.by

Как бы кто ни относился к празднику 14 февраля, этот день может стать хорошим поводом, чтобы вручить друг другу подарки. Посмотрели, какую технику можно преподнести девушке при разном бюджете — начиная от планшета и заканчивая плойками для волос.



Скриншот с YouTube

В категории mini модель 2019 года — последняя на данный момент среди планшетов Apple. Впрочем, характеристики у нее и сейчас вполне приличные. А еще можно выбрать из нескольких цветов корпуса, где кроме обычных черного и серебристого присутствует более нежный золотой.

Планшет оснащается экраном на 7,9 дюйма и весит порядка 300 граммов, то есть поместится даже в относительно небольшую сумочку. Мощности процессора A12 также хватит за глаза для всех «бытовых» нужд, ради которых планшеты обычно и выбирают: смотреть фильмы и ролики на YouTube, общаться в видеочатах, иногда играть. А еще девайс поддерживает работу с пером Apple Pencil, так что его вполне можно использовать и, скажем, для учебы или работы.

В общем, вещь стоящая, хотя и бюджетной ее не назовешь. С другой стороны, среди гаджетов Apple этот планшет — один из самых доступных.



AirPods

Тут тоже не будем оригинальными и предположим, что такой подарок порадует всех независимо от того, по какому поводу его преподносят.

AirPods (2-го поколения), хоть и вышли на рынок довольно давно, являются «дефолтными» наушниками для тех, кто пользуется айфонами или теми же планшетами Apple. К тому же без подзарядки гарнитура держится около пяти часов — хороший показатель. Кейс дает еще 24 часа для подзарядки. В общем, модель хорошо подойдет для тех, кто не только слушает музыку, но и, скажем, часто подолгу не снимает гарнитуру во время звонков.



Galaxy Buds Live

Galaxy Buds Live — своеобразная альтернатива от Samsung. Как и в случае с AirPods, лучше всего они подойдут пользователям гаджетов корейской компании, но и с другими смартфонами на Android «подружатся». По форме наушники напоминают бобы — благодаря такой форме их также удобно подолгу не снимать во время все тех же онлайн-переговоров по Skype или Zoom.

Как вишенка на торте — режим активного шумоподавления (ANC). Но, честно говоря, особых плюсов конкретно в этой модели он не дает: гарнитура открытого типа, так что внешний шум будет просачиваться в любом случае. Зато работать на одном заряде наушники могут долго — до восьми часов.



FUJIFILM Instax Mini 11. Фото: club. dns-shop.ru

Несмотря на всеобщую «инстафикацию», подобные милые и бесполезные на первый взгляд устройства делают едва ли не самое главное — создают настроение.

По принципу обе модели не отличаются: делаешь фотографию и сразу же распечатываешь ее на бумаге. А еще оба устройства можно купить в нескольких ярких цветах — все лучше «классических» черных фотоаппаратов.

Фотобумагу придется докупать отдельно, зато в комплекте поставки — во всяком случае, с FUJIFILM — поставляется зеркальце для селфи. Фотографии, кстати, получится записать и на карту памяти, чтобы потом просмотреть их на компьютере.

Щипцы для волос и очиститель воздуха: Redmond RCI-2324 и Leberg LH-16A



Leberg LH-16A

Устройства, представленные выше, в общем-то, гендерно нейтральные. Но можно подумать и о чем-то более узкоспециализированном — скажем, щипцах для укладки волос или увлажнителе воздуха.

Судя по «Яндекс.Маркету», щипцы Redmond RCI-2324 являются одними из самых популярных и стоят не очень дорого. При этом оснащаются функцией быстрого нагрева и, по обещанию производителя, «позволят за 10−15 минут завить волосы и сделать модную прическу». Рабочая поверхность у этой плойки — керамическая, что защищает волосы от потери влаги. Кроме того, в активе шесть режимов нагрева с разной температурой.

С увлажнителями воздуха все чуть сложнее: есть модели хоть за 50 рублей, хоть за тысячу. Из относительно доступных, которые «Яндекс» относит к категории «Выбора покупателей», выделяется Leberg LH-16A. Эта модель ультразвукового типа, ее хватает для работы в помещениях площадью в 25 квадратных метров. Из дополнительных функций есть ионизация и ароматизация воздуха. А еще в активе небольшой экран для более удобной настройки разных параметров.